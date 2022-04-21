Украина пытается убедить союзников перенести поставки российского газа из трубопровода "Северный поток" в украинскую ГТС – СМИ

Об этом 21 апреля написало Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, рост объемов транзита газа через украинскую территорию в Европу увеличит денежные поступления для Киева, что, в свою очередь, может помочь обороне Украины во время войны против РФ, а также удержать российских оккупантов от повреждений газопроводов в стране.

По данным агентства, представители компаний "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и НАК "Нафтогаз України" в Вашингтоне провели встречи с представителями администрации президента США и конгрессменами, призвав их убедить Германию и других европейских союзников принять такой план.

Из-за вторжения РФ в Украину Германия уже остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.

В настоящее время РФ по "Северному потоку" поставляет в Германию 55 млрд м3 газа в год. Еще 40 млрд м3 Россия поставляет в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, подчеркнуло Reuters.

В то же время украинская ГТС имеет свободную пропускную способность более 100 млрд м3. Таким образом, она может полностью заменить "Северный поток", отмечает агентство.

Сообщается, что украинская сторона предложила немедленно перенаправить 40% пропускной способности "Северного потока" в ГТС Украины, а к апрелю 2023 года полностью заменить его украинским газопроводом.