Украина пытается убедить союзников перенести поставки российского газа из трубопровода "Северный поток" в украинскую ГТС – СМИ

Об этом 21 апреля написало Reuters со ссылкой на источники.
По их словам, рост объемов транзита газа через украинскую территорию в Европу увеличит денежные поступления для Киева, что, в свою очередь, может помочь обороне Украины во время войны против РФ, а также удержать российских оккупантов от повреждений газопроводов в стране.
По данным агентства, представители компаний "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и НАК "Нафтогаз України" в Вашингтоне провели встречи с представителями администрации президента США и конгрессменами, призвав их убедить Германию и других европейских союзников принять такой план.
Из-за вторжения РФ в Украину Германия уже остановила российский проект газопровода "Северный поток – 2", который должен был соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины.
В настоящее время РФ по "Северному потоку" поставляет в Германию 55 млрд м3 газа в год. Еще 40 млрд м3 Россия поставляет в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, подчеркнуло Reuters.
В то же время украинская ГТС имеет свободную пропускную способность более 100 млрд м3. Таким образом, она может полностью заменить "Северный поток", отмечает агентство.
Сообщается, что украинская сторона предложила немедленно перенаправить 40% пропускной способности "Северного потока" в ГТС Украины, а к апрелю 2023 года полностью заменить его украинским газопроводом.
"Северный поток" – экспортный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Длина трубопровода составляет 1224 км, мощность двух ниток – 55 млрд м3 в год, отмечается на сайте российского "Газпрома". Оператор "Северного потока" – компания Nord Stream AG. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки трубопровода, в октябре 2012 года – второй нитки.
Среднесуточный объем транзита газа через территорию Украины в 2021 году составил 114 млн м³, но в отдельные периоды он снижался до 67 млн м³, отмечали в ОГТСУ. Всего в прошлом году было забронировано 44,4 млрд м³ транзитных мощностей на точках выхода из РФ, а использовано 41,6 млрд м³. Мощности украинской ГТС были использованы менее чем на 30%, подчеркнули в компании.