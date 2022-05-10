В Украине деоккупировали более 1 тыс. населенных пунктов – Офис президента

"Идет восстановление инфраструктуры освобожденных от оккупантов территорий. На деоккупированных территориях – на сегодня это 1003 населенных пункта – развернута работа гуманитарных штабов областных военных администраций и ГСЧС. Разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах", – сказал он.
По словам Тимошенко, Нацполиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах, органы местной власти – в 70% освобожденных населенных пунктов.
"Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%", – добавил он.
Газ вернули в 650 населенных пунктов, электроэнергией обеспечены 83% населенных пункта, водоснабжение и водоотведение отремонтировали в 60% сел и городов, АЗС возобновили работу в 49% населенных пунктов.
Мобильная связь и интернет уже есть в 720 освобожденных городах и селах, банки снова работают – почти в 300 населенных пунктах, "Укрпошта" снова предоставляет услуги почти в 800 населенных пунктах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 76-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил о нем 24 февраля, заявив, что это "спецоперация". За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, в начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. По данным Генштаба ВСУ, цель РФ – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Сегодня вечером Генштаб ВСУ сообщал об освобождении еще четырех населенных пунктов в Харьковской области. По информации Генштаба, РФ наращивает темпы наступления на востоке Украины.