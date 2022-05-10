В Украине деоккупировали более 1 тыс. населенных пунктов – Офис президента

"Идет восстановление инфраструктуры освобожденных от оккупантов территорий. На деоккупированных территориях – на сегодня это 1003 населенных пункта – развернута работа гуманитарных штабов областных военных администраций и ГСЧС. Разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах", – сказал он.

По словам Тимошенко, Нацполиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах, органы местной власти – в 70% освобожденных населенных пунктов.

"Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%", – добавил он.

Газ вернули в 650 населенных пунктов, электроэнергией обеспечены 83% населенных пункта, водоснабжение и водоотведение отремонтировали в 60% сел и городов, АЗС возобновили работу в 49% населенных пунктов.

Мобильная связь и интернет уже есть в 720 освобожденных городах и селах, банки снова работают – почти в 300 населенных пунктах, "Укрпошта" снова предоставляет услуги почти в 800 населенных пунктах.

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