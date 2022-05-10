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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине деоккупировали более 1 тыс. населенных пунктов – Офис президента

Тимошенко рассказал о восстановлении населенных пунктов после деоккупации
Тимошенко рассказал о восстановлении населенных пунктов после деоккупации
Фото: president.gov.ua

В Украине освободили от российских оккупантов от уже более 1 тыс. населенных пунктов. Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в ходе брифинга 10 мая, запись брифинга он опубликовал в Telegram.

"Идет восстановление инфраструктуры освобожденных от оккупантов территорий. На деоккупированных территориях – на сегодня это 1003 населенных пункта – развернута работа гуманитарных штабов областных военных администраций и ГСЧС. Разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах", – сказал он. 

По словам Тимошенко, Нацполиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах, органы местной власти – в 70% освобожденных населенных пунктов. 

"Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%", – добавил он. 

Газ вернули в 650 населенных пунктов, электроэнергией обеспечены 83% населенных пункта, водоснабжение и водоотведение отремонтировали в 60% сел и городов, АЗС возобновили работу в 49% населенных пунктов. 

Мобильная связь и интернет уже есть в 720 освобожденных городах и селах, банки снова работают – почти в 300 населенных пунктах, "Укрпошта" снова предоставляет услуги почти в 800 населенных пунктах. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 76-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент РФ Владимир Путин объявил о нем 24 февраля, заявив, что это "спецоперация". За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, в начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке Украины. По данным Генштаба ВСУ, цель РФ – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Сегодня вечером Генштаб ВСУ сообщал об освобождении еще четырех населенных пунктов в Харьковской области. По информации Генштаба, РФ наращивает темпы наступления на востоке Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: газ, мобильная связь, ГСЧС, Генштаб ВСУ, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, вторжение, война России против Украины, Укрпошта, разминирование, Нацполиция, инфраструктура, Кирилл Тимошенко
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