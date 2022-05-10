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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский призвал Словакию уйти от зависимости от российских энергоресурсов и привел "украинский пример"

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Зеленский: Россия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы удерживать государство рядом с собой
Зеленский: Россия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы удерживать государство рядом с собой
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте Словакии, призвал уйти от зависимости от российских энергоресурсов, так как это может поставить под угрозу независимость страны. Видео выступления опубликовал Офис президента.

"Я понимаю, что для вас и еще некоторых государств в этом есть сложность. Что для Словакии вопрос о российской нефти и возможности ее замещения не является вопросом моментальных действий. Мы все понимаем. Но я хочу вам как нашим друзьям привести один украинский пример. Чтобы вы лучше нас поняли", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские политики долго боролись за поставку в Украину российского газа, предлагая "разные якобы выгодные варианты", и Украина была одним из крупнейших направлений сбыта для "Газпрома".

"К чему это привело? Украина зависела не просто от российского газа, но и российских политических решений. И любые попытки перейти хотя бы на рыночные условия в снабжении завершались газовыми войнами, а в конце концов – и кабальным газовым соглашением, представлявшим прямую угрозу для нашего суверенитета", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинские политики также "играли с вопросом размещения Черноморского флота России на территории Украины, они говорили об условиях так называемой аренды для флота, подвязывая под этот еще и газовый вопрос".

"Этот флот – просто прикрытие для захвата территории. Ширма для паспортизации Россией наших людей – наших людей в Крыму. Для пропаганды и ползучей аннексии. Которую оставалось только довершить вторжением, что и произошло в 2014 году. Вот что было в нашей истории", – сказал президент.

Он отметил, что советует избегать такого всем украинским друзьям, которые могут "хотя бы на процент оказаться в такой же политической зависимости от России".

"Мы первыми увидели, как Россия нарушает сделки, когда они просто перестают ей нравиться. Увидели, как Россия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы удерживать государство рядом с собой. Российский Черноморский флот был использован при захвате Крыма. А сейчас блокирует море для нас и бьет ракетами по мирным городам. Ну а газ Россия пытается использовать сейчас, чтобы подчинять весь Европейский континент", – подытожил Зеленский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

Президент Украины считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в шестом пакете санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.

Однако 8 мая Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии по вопросу нефтяного эмбарго, сообщило агентство Bloomberg.

Теги: Крым, газ, Словакия, Черноморский флот РФ, нефть, Владимир Зеленский, война России против Украины, нефтепродукты, российский газ
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