Зеленский призвал Словакию уйти от зависимости от российских энергоресурсов и привел "украинский пример"

Зеленский: Россия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы удерживать государство рядом с собой Фото: president.gov.ua

"Я понимаю, что для вас и еще некоторых государств в этом есть сложность. Что для Словакии вопрос о российской нефти и возможности ее замещения не является вопросом моментальных действий. Мы все понимаем. Но я хочу вам как нашим друзьям привести один украинский пример. Чтобы вы лучше нас поняли", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что российские политики долго боролись за поставку в Украину российского газа, предлагая "разные якобы выгодные варианты", и Украина была одним из крупнейших направлений сбыта для "Газпрома".

"К чему это привело? Украина зависела не просто от российского газа, но и российских политических решений. И любые попытки перейти хотя бы на рыночные условия в снабжении завершались газовыми войнами, а в конце концов – и кабальным газовым соглашением, представлявшим прямую угрозу для нашего суверенитета", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинские политики также "играли с вопросом размещения Черноморского флота России на территории Украины, они говорили об условиях так называемой аренды для флота, подвязывая под этот еще и газовый вопрос".

"Этот флот – просто прикрытие для захвата территории. Ширма для паспортизации Россией наших людей – наших людей в Крыму. Для пропаганды и ползучей аннексии. Которую оставалось только довершить вторжением, что и произошло в 2014 году. Вот что было в нашей истории", – сказал президент.

Он отметил, что советует избегать такого всем украинским друзьям, которые могут "хотя бы на процент оказаться в такой же политической зависимости от России".

"Мы первыми увидели, как Россия нарушает сделки, когда они просто перестают ей нравиться. Увидели, как Россия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы удерживать государство рядом с собой. Российский Черноморский флот был использован при захвате Крыма. А сейчас блокирует море для нас и бьет ракетами по мирным городам. Ну а газ Россия пытается использовать сейчас, чтобы подчинять весь Европейский континент", – подытожил Зеленский.

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