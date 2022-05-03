Евросоюз намерен активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа – Bloomberg

В документе сказано, что ряд стран Африки, среди которых Нигерия, Сенегал, Ангола, обладают в значительной степени нереализованным потенциалом сжиженного газа.
По данным Bloomberg, Еврокомиссия в конце мая может принять решение, расширяющие внешнее энергетическое взаимодействие. Это позволит ЕС отказаться от своего крупнейшего поставщика газа – России – после того, как она вторглась в Украину.
План ЕС по увеличению импорта сжиженного газа на 50 млрд м³ и поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 млрд м³ требует установления отношений с традиционными поставщиками на новых условиях и расширения торговли с появляющимися поставщиками, сказано в документе.
Ключевые шаги по реализации этого плана также включают выполнение соглашения с США на поставку в ЕС дополнительных 15 млрд м³ газа в 2022 году и около 50 млрд м³ ежегодно до 2030 года.
Еще одна цель ЕС – подписать трехлетний меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок сжиженного газа к лету этого года.
Помимо этого, предполагается удвоение – до 20 млрд м³ в год – пропускной способности "Южного газового коридора", по которому поступает газ из Азербайджана.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Евросоюз и некоторые его члены, в частности Польша и Словения.
27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ. По ее словам, Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС.
По информации Bloomberg от источника, приближенного к "Газпрому", 10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ, а четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях.
28 апреля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не позволит России шантажировать союзников и партнеров Соединенных Штатов поставками газа и нефти.