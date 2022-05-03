Евросоюз намерен активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа – Bloomberg

По данным Bloomberg, Еврокомиссия в конце мая может принять решение, расширяющие внешнее энергетическое взаимодействие ЕС Фото: depositphotos.com

В документе сказано, что ряд стран Африки, среди которых Нигерия, Сенегал, Ангола, обладают в значительной степени нереализованным потенциалом сжиженного газа.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия в конце мая может принять решение, расширяющие внешнее энергетическое взаимодействие. Это позволит ЕС отказаться от своего крупнейшего поставщика газа – России – после того, как она вторглась в Украину.

План ЕС по увеличению импорта сжиженного газа на 50 млрд м³ и поставок трубопроводного газа из других стран, кроме России, на 10 млрд м³ требует установления отношений с традиционными поставщиками на новых условиях и расширения торговли с появляющимися поставщиками, сказано в документе.

Ключевые шаги по реализации этого плана также включают выполнение соглашения с США на поставку в ЕС дополнительных 15 млрд м³ газа в 2022 году и около 50 млрд м³ ежегодно до 2030 года.

Еще одна цель ЕС – подписать трехлетний меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем для увеличения поставок сжиженного газа к лету этого года.

Помимо этого, предполагается удвоение – до 20 млрд м³ в год – пропускной способности "Южного газового коридора", по которому поступает газ из Азербайджана.