Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС – президент Еврокомиссии

По ее словам, отключенные "Газпромом" Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по ЕС.

"Неудивительно, что Кремль использует ископаемое топливо, чтобы попытаться нас шантажировать. Это то, к чему готовилась Европейская комиссия в тесной координации и солидарности с государствами-членами и международными партнерами. Наш ответ будет немедленным, сплоченным и скоординированным", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС позаботится о том, чтобы решение "Газпрома" минимально повлияло на европейских потребителей. Государства – члены ЕС сегодня провели совещание в координационной группе по газу.

Фон дер Ляйен заявила, что президент РФ Владимир Путин "в очередной раз потерпел неудачу в попытке посеять раскол между европейцами". Об этом она написала в Twitter.

"Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу. Мы полны решимости сделать это как можно скорее", – сообщила она.