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Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС – президент Еврокомиссии

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Фон дер Ляйен: Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу
Фон дер Ляйен: Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу
Фото: ЕРА

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 апреля назвала приостановку российским "Газпромом" поставок газа в ряд стран ЕС в одностороннем порядке очередной провокацией Кремля. Заявление опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

По ее словам, отключенные "Газпромом" Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по ЕС.

"Неудивительно, что Кремль использует ископаемое топливо, чтобы попытаться нас шантажировать. Это то, к чему готовилась Европейская комиссия в тесной координации и солидарности с государствами-членами и международными партнерами. Наш ответ будет немедленным, сплоченным и скоординированным", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС позаботится о том, чтобы решение "Газпрома" минимально повлияло на европейских потребителей. Государства – члены ЕС сегодня провели совещание в координационной группе по газу.

Фон дер Ляйен заявила, что президент РФ Владимир Путин "в очередной раз потерпел неудачу в попытке посеять раскол между европейцами". Об этом она написала в Twitter.

"Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу. Мы полны решимости сделать это как можно скорее", – сообщила она.

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Польша, Словения и Евросоюз.

"Газпром" 27 апреля сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газовый шантаж РФ не будет иметь никакого эффекта.

Министр энергетики Александр Николов заявил, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства перед "Газпромом" – произвела все платежи по действующему контракту своевременно. По его словам, РФ использует газ "как политический инструмент".

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Польша, газ, Болгария, Еврокомиссия, Европейская комиссия, шантаж, Урсула фон дер Ляйен, Европа
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