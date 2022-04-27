Польша и Болгария уже получают газ от соседей по ЕС – президент Еврокомиссии

По ее словам, отключенные "Газпромом" Польша и Болгария уже получают газ от своих соседей по ЕС.
"Неудивительно, что Кремль использует ископаемое топливо, чтобы попытаться нас шантажировать. Это то, к чему готовилась Европейская комиссия в тесной координации и солидарности с государствами-членами и международными партнерами. Наш ответ будет немедленным, сплоченным и скоординированным", – заявила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что ЕС позаботится о том, чтобы решение "Газпрома" минимально повлияло на европейских потребителей. Государства – члены ЕС сегодня провели совещание в координационной группе по газу.
Фон дер Ляйен заявила, что президент РФ Владимир Путин "в очередной раз потерпел неудачу в попытке посеять раскол между европейцами". Об этом она написала в Twitter.
"Эпоха российских ископаемых в Европе подходит к концу. Мы полны решимости сделать это как можно скорее", – сообщила она.
Today Putin once again failed, in this attempt to sow division between Europeans.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022
The era of Russian fossil fuels in Europe will come to an end.
We are determined to make this happen as soon as possible.
Europe is moving forward on energy. pic.twitter.com/kZcBWbtNxU
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить в рублях.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Польша, Словения и Евросоюз.
"Газпром" 27 апреля сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газовый шантаж РФ не будет иметь никакого эффекта.
Министр энергетики Александр Николов заявил, что болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства перед "Газпромом" – произвела все платежи по действующему контракту своевременно. По его словам, РФ использует газ "как политический инструмент".