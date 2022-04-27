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10 компаний ЕС открыли рублевые счета в "Газпромбанке", четыре из них уже заплатили за газ рублями – Bloomberg

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Российские СМИ сегодня сообщили, что якобы Австрия приняла условия РФ об оплате газа в рублях, в Австрии это сообщение назвали фейком
Российские СМИ сегодня сообщили, что якобы Австрия приняла условия РФ об оплате газа в рублях, в Австрии это сообщение назвали фейком
Фото: ua.depositphotos.com

10 европейских компаний открыли рублевые счета в "Газпромбанке" для оплаты за российский газ. Об этом 27 апреля со ссылкой на источник, приближенный к "Газпрому", сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

После приостановки Россией поставок газа в Польшу и Болгарию дальнейших отключений стран, которые откажутся от требований Кремля, возможно, не будет до второй половины мая, когда должны быть оплачены следующие платежи, рассказал агентству источник на условиях анонимности.

По данным Bloomberg, Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

Сегодня российское государственное информагентство ТАСС, ссылаясь якобы на слова австрийского канцлера Карла Нехаммера, сообщило о том, что Австрия в лице нефтегазовой компании OMV приняла условия РФ об оплате газа в рублях путем открытия счета в российском банке. Согласно цитате ТАСС, Нехаммер сказал, что вместе с Австрией условия РФ приняла также Германия.

Австрийский канцлер прокомментировал в Twitter сообщение российского агентства о согласии Вены платить за российский газ в рублях, назвав его фейком.

"До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", – написал канцлер.

Контекст:

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.

"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны Европейского союза, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южную Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.

Страны "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) отказались платить в рублях за газ. Также против выступили Польша, Словения и Евросоюз.

27 апреля "Газпром" сообщил в Telegram, что полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) "в связи с неоплатой в рублях", в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 марта. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление компании очередной попыткой шантажа Европейского союза со стороны РФ.

Теги: Газпром, Россия, Германия, евро, газ, Австрия, рубль, Газпромбанк, российский газ, ЕС, Карл Нехаммер
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