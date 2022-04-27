10 компаний ЕС открыли рублевые счета в "Газпромбанке", четыре из них уже заплатили за газ рублями – Bloomberg

Российские СМИ сегодня сообщили, что якобы Австрия приняла условия РФ об оплате газа в рублях, в Австрии это сообщение назвали фейком Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что четыре компании уже произвели оплату за топливо в рублях. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

После приостановки Россией поставок газа в Польшу и Болгарию дальнейших отключений стран, которые откажутся от требований Кремля, возможно, не будет до второй половины мая, когда должны быть оплачены следующие платежи, рассказал агентству источник на условиях анонимности.

По данным Bloomberg, Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы.

Сегодня российское государственное информагентство ТАСС, ссылаясь якобы на слова австрийского канцлера Карла Нехаммера, сообщило о том, что Австрия в лице нефтегазовой компании OMV приняла условия РФ об оплате газа в рублях путем открытия счета в российском банке. Согласно цитате ТАСС, Нехаммер сказал, что вместе с Австрией условия РФ приняла также Германия.

Австрийский канцлер прокомментировал в Twitter сообщение российского агентства о согласии Вены платить за российский газ в рублях, назвав его фейком.

"До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", – написал канцлер.