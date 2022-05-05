Пышный: Германия, Австрия и Венгрия могли бы уже сейчас отказаться от российского газа. Но мощные игроки, связанные с РФ, не хотят терять доход

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде", опубликованном 4 мая, комментируя заявления Венгрии о невозможности введения эмбарго на закупку российских нефти и газа.

"Следует говорить не о категорическом отказе. Как раз наоборот. Мы видим слом, эволюцию позиции и публичное осознание очевидного: путинский газ – это оружие массового поражения пролонгированного действия", – считает Пышный.

Он отметил также, что за последние месяцы, после вторжения России и преступлений российской армии, можно наблюдать, как категоричность в отношении санкций против РФ и помощи Украине "меняет полярность".

"5 тыс. касок превращаются в зенитные самоходные установки Gepard, разговоры о невозможности эмбарго – в торговую блокаду и ускоренный режим поиска полного отказа, SWIFT – в de-SWIFT, неприятие членства Украины в ЕС – в ускоренное движение к статусу кандидата", – перечислил Пышный.

Он подчеркнул, что согласно экспертизе специалистов "Нафтогазу", даже самые сомневающиеся страны ЕС могут быстро отказаться от российского газа.

"Германия, Австрия и Венгрия могли бы и сейчас полностью отказаться от российского газа. По расчетам, негативный эффект для их экономик был бы меньше, чем за первый год пандемии COVID-19... Однако мощные игроки, связанные с Россией, не хотят терять доход, и это важный фактор", – сказал эксперт.

По его словам, для введения эмбарго нужно, с одной стороны, смягчить негативный эффект на экономику, а с другой – увеличивать общественное и политическое давление на заинтересованные стороны. Он считает, что это реализуемо, хотя и непросто.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.