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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пышный: Германия, Австрия и Венгрия могли бы уже сейчас отказаться от российского газа. Но мощные игроки, связанные с РФ, не хотят терять доход

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Пышный: Мы видим слом, эволюцию позиции и публичное осознание очевидного: путинский газ это оружие массового поражения пролонгированного действия
Пышный: Мы видим слом, эволюцию позиции и публичное осознание очевидного: путинский газ – это оружие массового поражения пролонгированного действия
Фото: Андрій Пишний / Facebook

В Евросоюзе продолжаются дискуссии по поводу эмбарго на российские энергоносители, но уже можно наблюдать, как категорический отказ от эмбарго превращается в признание необходимости торговой блокады, считает один из членов международной рабочей группы по санкциям против России, бывший глава, теперь советник главы "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Об этом он сказал в интервью "Экономической правде", опубликованном 4 мая, комментируя заявления Венгрии о невозможности введения эмбарго на закупку российских нефти и газа. 

"Следует говорить не о категорическом отказе. Как раз наоборот. Мы видим слом, эволюцию позиции и публичное осознание очевидного: путинский газ – это оружие массового поражения пролонгированного действия", – считает Пышный.

Он отметил также, что за последние месяцы, после вторжения России и преступлений российской армии, можно наблюдать, как категоричность в отношении санкций против РФ и помощи Украине "меняет полярность".

"5 тыс. касок превращаются в зенитные самоходные установки Gepard, разговоры о невозможности эмбарго – в торговую блокаду и ускоренный режим поиска полного отказа, SWIFT – в de-SWIFT, неприятие членства Украины в ЕС – в ускоренное движение к статусу кандидата", – перечислил Пышный.

Он подчеркнул, что согласно экспертизе специалистов "Нафтогазу", даже самые сомневающиеся страны ЕС могут быстро отказаться от российского газа.

"Германия, Австрия и Венгрия могли бы и сейчас полностью отказаться от российского газа. По расчетам, негативный эффект для их экономик был бы меньше, чем за первый год пандемии COVID-19... Однако мощные игроки, связанные с Россией, не хотят терять доход, и это важный фактор", – сказал эксперт.

По его словам, для введения эмбарго нужно, с одной стороны, смягчить негативный эффект на экономику, а с другой – увеличивать общественное и политическое давление на заинтересованные стороны. Он считает, что это реализуемо, хотя и непросто.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Главным противником введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не касается газа и нефти.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз в шестом пакете санкций расширит список российских банков, которые отключат от международной платежной системы SWIFT, и введет ограничения для энергетического сектора РФ.

Теги: Германия, газ, санкции, Австрия, экономика, энергетика, Венгрия, Андрей Пышный, нефть, эмбарго, SWIFT, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, российский газ
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