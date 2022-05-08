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Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против РФ из-за позиции Венгрии – Bloomberg

Новый пакет санкций не принимается из-за вопроса эмбарго нефти, пишет Bloomberg
Новый пакет санкций не принимается из-за вопроса эмбарго нефти, пишет Bloomberg
Фото: ЕРА

На состоявшейся 8 мая встрече послов стран Европейского союза не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Bloomberg.

Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти.

Отсутствие консенсуса по вопросу эмбарго задерживает принятие всего пакета санкций, пишет агентство.

Ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя". Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ Евросоюз ввел 8 апреля.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.

Теги: Россия, санкции, война, энергетика, Венгрия, нефть, переговоры, эмбарго, война России против Украины, Евросоюз
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