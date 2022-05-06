Глава Еврокомиссии уверена, что ЕС одобрит новый пакет санкций против РФ

Она выразила уверенность, что пакет будет одобрен, даже если для этого потребуется "на какой-то день" больше. Но, по ее словам, ЕС "движется в правильном направлении".

Контекст:

4 мая фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ. В частности, "Сбербанк России" и два других крупных банка планируют отключить от системы SWIFT. Также санкции введут против высокопоставленных военных и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и несущих ответственность за бесчеловечную осаду города Мариуполя". Кроме этого, ЕС запретит вещание трем крупным российским государственным вещателям. Фон дер Ляйен также анонсировала поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.

Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ ЕС ввел 8 апреля.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.