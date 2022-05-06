"Вы наши самые близкие и самые надежные друзья". Главы МИД стран Балтии встретились с Зеленским в Киеве

Он отметил, что страны Балтии с начала полномасштабного вторжения РФ помогают Украине.
Зеленский поблагодарил глав МИД за поддержку и назвал Эстонию, Латвию и Литву "лучшими адвокатами Украины" в ЕС и в мире, написала пресс-служба главы государства.
"Вы наши самые близкие и самые надежные друзья, потому что вы первыми поддержали Украину с самого начала этой войны, с самого начала угрозы со стороны Российской Федерации. Поддержали нас как оружием, так и вашими дипломатическими действиями. Ваши люди, население, поддержали нас по всем аспектам и по всем направлениям", – сказал президент.
Дипломаты предложили помочь Украине в восстановлении детских садов и школ, разрушенных обстрелами российских оккупационных войск. В ходе встречи обсудили усиление санкционного давления со стороны ЕС на РФ.
Ландсбергис опубликовал в Twitter фото из Киева и написал, что во время визита обсудили восстановление Украины и получение ею статуса кандидата в ЕС.
"Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", – заявил глава МИД Литвы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Visiting Kyiv with * and * collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine. Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 6, 2022
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом Зеленский заявил 4 мая.
По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.