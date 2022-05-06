"Вы наши самые близкие и самые надежные друзья". Главы МИД стран Балтии встретились с Зеленским в Киеве

Зеленский назвал Эстонию, Латвию и Литву "лучшими адвокатами Украины" в ЕС и в мире Фото: president.gov.ua

Он отметил, что страны Балтии с начала полномасштабного вторжения РФ помогают Украине.

Зеленский поблагодарил глав МИД за поддержку и назвал Эстонию, Латвию и Литву "лучшими адвокатами Украины" в ЕС и в мире, написала пресс-служба главы государства.

"Вы наши самые близкие и самые надежные друзья, потому что вы первыми поддержали Украину с самого начала этой войны, с самого начала угрозы со стороны Российской Федерации. Поддержали нас как оружием, так и вашими дипломатическими действиями. Ваши люди, население, поддержали нас по всем аспектам и по всем направлениям", – сказал президент.

Дипломаты предложили помочь Украине в восстановлении детских садов и школ, разрушенных обстрелами российских оккупационных войск. В ходе встречи обсудили усиление санкционного давления со стороны ЕС на РФ.

Ландсбергис опубликовал в Twitter фото из Киева и написал, что во время визита обсудили восстановление Украины и получение ею статуса кандидата в ЕС.

"Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", – заявил глава МИД Литвы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Visiting Kyiv with * and * collegues. This time we are also talking about the rebuilding, restoration and the EU candidate status for #Ukraine. Blooming Kyiv reminds that the country is ready for a bright future. pic.twitter.com/D7wMc01Dtr — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 6, 2022