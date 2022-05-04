Оккупанты повредили 400 учреждений здравоохранения в Украине – Минздрав

Глава Минздрава заявил, что оккупанты целенаправленно обстреливают больницы, 40 из них не подлежат восстановлению Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"Из-за разрушений больниц сотни тысяч человек потеряли бесперебойный доступ к необходимой медицинской помощи. Во многих фронтовых и приближенных к линии фронта регионах ограничен доступ пациентов к важным лекарствам", – отметили в сообщении

В Минздраве добавили, что оккупанты блокируют гуманитарные конвои, которые пытаются доставить лекарства на временно оккупированные территории.

"Такие действия россиян являются подлинным терроризмом. Минздрав будет сотрудничать с Amnesty International, чтобы помочь зафиксировать грубые нарушения, которые российские террористы совершают против мирного населения Украины", – подчеркнули в министерстве.

Глава Минздрава Виктор Ляшко 21 апреля в Facebook заявил, что оккупанты целенаправленно обстреливают больницы.

"Не случайные повреждения, а целенаправленное разрушение учреждений, оказывающих медицинскую помощь. Вот вся сущность "второй по величине", а на самом деле первой по своей террористической сущности русской армии", – подчеркнул Ляшко.

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