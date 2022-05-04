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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты повредили 400 учреждений здравоохранения в Украине – Минздрав

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Глава Минздрава заявил, что оккупанты целенаправленно обстреливают больницы, 40 из них не подлежат восстановлению
Глава Минздрава заявил, что оккупанты целенаправленно обстреливают больницы, 40 из них не подлежат восстановлению
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Пули и снаряды российской оккупационной армии повредили 400 украинских учреждений здравоохранения, еще 40 больниц разрушены и не подлежат восстановлению. Об этом 3 мая сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Из-за разрушений больниц сотни тысяч человек потеряли бесперебойный доступ к необходимой медицинской помощи. Во многих фронтовых и приближенных к линии фронта регионах ограничен доступ пациентов к важным лекарствам", – отметили в сообщении

В Минздраве добавили, что оккупанты блокируют гуманитарные конвои, которые пытаются  доставить лекарства на временно оккупированные территории.

"Такие действия россиян являются подлинным терроризмом. Минздрав будет сотрудничать с Amnesty International, чтобы помочь зафиксировать грубые нарушения, которые российские террористы совершают против мирного населения Украины", – подчеркнули в министерстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/366573008830255

Глава Минздрава Виктор Ляшко 21 апреля в Facebook заявил, что оккупанты целенаправленно обстреливают больницы.

"Не случайные повреждения, а целенаправленное разрушение учреждений, оказывающих медицинскую помощь. Вот вся сущность "второй по величине", а на самом деле первой по своей террористической сущности русской армии", – подчеркнул Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/videos/401351034841544/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра. 

Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, медицина, вторжение, обстрелы, война России против Украины, Минздрав, больницы, разрушения, здравоохранение, Виктор Ляшко
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