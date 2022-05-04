Оккупанты повредили 400 учреждений здравоохранения в Украине – Минздрав

"Из-за разрушений больниц сотни тысяч человек потеряли бесперебойный доступ к необходимой медицинской помощи. Во многих фронтовых и приближенных к линии фронта регионах ограничен доступ пациентов к важным лекарствам", – отметили в сообщении
В Минздраве добавили, что оккупанты блокируют гуманитарные конвои, которые пытаются доставить лекарства на временно оккупированные территории.
"Такие действия россиян являются подлинным терроризмом. Минздрав будет сотрудничать с Amnesty International, чтобы помочь зафиксировать грубые нарушения, которые российские террористы совершают против мирного населения Украины", – подчеркнули в министерстве.
Глава Минздрава Виктор Ляшко 21 апреля в Facebook заявил, что оккупанты целенаправленно обстреливают больницы.
"Не случайные повреждения, а целенаправленное разрушение учреждений, оказывающих медицинскую помощь. Вот вся сущность "второй по величине", а на самом деле первой по своей террористической сущности русской армии", – подчеркнул Ляшко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.