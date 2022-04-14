ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска повредили 324 больницы, часть из них не подлежит восстановлению – замминистра здравоохранения Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне повредили или разрушили более 300 украинских больниц
Россияне повредили или разрушили более 300 украинских больниц
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

С начала войны российские войска повредили 324 украинские больницы, из них 24 уничтожены полностью. Об этом сообщила 14 апреля пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на заместителя министра Алексея Яременко.

По словам замминистра, перечень разрушенных медучреждений ежедневно пополняется новыми и новыми больницами.

Но на территориях, которые уже освобождены от оккупантов, начинаются работы по восстановлению учреждений здравоохранения.

"Сейчас Минздрав работает над комплексным планом, где будут строиться больницы, в каком виде они будут восстановлены и какие услуги будут предоставлять. Пока будет продолжаться восстановление медучреждений, в некоторых населенных пунктах могут быть размещены мобильные госпитали. В больницах, которые имеют незначительные повреждения, будут проведены косметические ремонты как промежуточный этап", – сказал чиновник.

Кроме того, Яременко сообщил, что в учреждения здравоохранения на освобожденных территориях привозят гуманитарную помощь, в том числе лекарства, расходные материалы и оборудование.

По данным Минздрава, с начала полномасштабной войны в Украину поступило более 3234 тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 3,214 млрд грн.

По словам  министра здравоохранения Виктора Ляшко, все новые больницы, которые будут строить в Украине вместо разрушенных оккупантами, должны быть оборудованы подземными паркингами, в которые проложат необходимые для реанимации системы газоснабжения, сообщает пресс-служба Минздрава. При необходимости такие паркинги смогут стать бомбоубежищами с необходимыми функциями для полноценной работы больницы.

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра. 

Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: медицина, бомбоубежище, больница, госпиталь, Минздрав, больницы, здравоохранение, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну
Журналистка Даниленко о жене Медведчука: Эта тупая баба молчала, когда Путин превращал в руины Мариуполь. Будьте прокляты, что привели войну
  Санина призвала слушать украинскую музыку на официальных платформах. Музыканты переведут прибыль от новой песни на благотворительность
  Санина призвала слушать украинскую музыку на официальных платформах. Музыканты переведут прибыль от новой песни на благотворительность
Как правильно ухаживать за волосами
Как правильно ухаживать за волосами Актуально
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
"Нет, отброс, это у меня не месячные!" Российский комик высмеял украинку, протестующую против агрессии РФ в Украине
"Нет, отброс, это у меня не месячные!" Российский комик высмеял украинку, протестующую против агрессии РФ в Украине
"Завидую сам себе". Дурнев рассказал, какой видит жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами
"Завидую сам себе". Дурнев рассказал, какой видит жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами
  "В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео
  "В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (118324)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (88519)
3
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (63575)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (30569)
5
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (26256)
6
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23942)
7
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (22156)
8
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине" (19739)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS