Российские войска повредили 324 больницы, часть из них не подлежит восстановлению – замминистра здравоохранения Украины

По словам замминистра, перечень разрушенных медучреждений ежедневно пополняется новыми и новыми больницами.

Но на территориях, которые уже освобождены от оккупантов, начинаются работы по восстановлению учреждений здравоохранения.

"Сейчас Минздрав работает над комплексным планом, где будут строиться больницы, в каком виде они будут восстановлены и какие услуги будут предоставлять. Пока будет продолжаться восстановление медучреждений, в некоторых населенных пунктах могут быть размещены мобильные госпитали. В больницах, которые имеют незначительные повреждения, будут проведены косметические ремонты как промежуточный этап", – сказал чиновник.

Кроме того, Яременко сообщил, что в учреждения здравоохранения на освобожденных территориях привозят гуманитарную помощь, в том числе лекарства, расходные материалы и оборудование.

По данным Минздрава, с начала полномасштабной войны в Украину поступило более 3234 тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 3,214 млрд грн.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, все новые больницы, которые будут строить в Украине вместо разрушенных оккупантами, должны быть оборудованы подземными паркингами, в которые проложат необходимые для реанимации системы газоснабжения, сообщает пресс-служба Минздрава. При необходимости такие паркинги смогут стать бомбоубежищами с необходимыми функциями для полноценной работы больницы.