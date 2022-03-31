Российские оккупанты повредили 261 учреждение здравоохранения и убили шесть украинских медработников – Ляшко

"По оперативной информации – из тех регионов, откуда мы можем получить такие данные – 261 учреждение здравоохранения повреждено. К этому числу относят как больницы многопрофильные, так и амбулатории семейной медицины. В том числе 13 больниц уничтожены полностью – они уже восстановлению не подлежат, будет новое строительство. То есть там была либо бомбардировка, либо прямое попадание снарядов", – сказал Ляшко.

По его словам, оккупанты также вывели из строя десятки машин скорой помощи.

"Что касается скорых, 65 автомобилей экстренной медицинской помощи обстреляны и выведены из строя сейчас у нас. Кроме того, убиты шестеро медицинских работников и 18 были ранены. Это такая печальная статистика месяца войны", – отметил министр.

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