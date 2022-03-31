Российские оккупанты повредили 261 учреждение здравоохранения и убили шесть украинских медработников – Ляшко

"По оперативной информации – из тех регионов, откуда мы можем получить такие данные – 261 учреждение здравоохранения повреждено. К этому числу относят как больницы многопрофильные, так и амбулатории семейной медицины. В том числе 13 больниц уничтожены полностью – они уже восстановлению не подлежат, будет новое строительство. То есть там была либо бомбардировка, либо прямое попадание снарядов", – сказал Ляшко.
По его словам, оккупанты также вывели из строя десятки машин скорой помощи.
"Что касается скорых, 65 автомобилей экстренной медицинской помощи обстреляны и выведены из строя сейчас у нас. Кроме того, убиты шестеро медицинских работников и 18 были ранены. Это такая печальная статистика месяца войны", – отметил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов составляют $564,9 млрд, заявила 28 марта первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко. Эта сумма включает $119 млрд потерь инфраструктуры, $90,5 млрд ущерба от разрушений жилых домов и другого имущества населения, $112 млрд потерь ВВП в 2022 году и другой ущерб.
Ущерб Украины, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь экономики в последующие годы составляет более $1 трлн, заявил в конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль.