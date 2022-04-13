ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минздрав Украины и Всемирный банк купят оборудование для больниц, работающих с пострадавшими от войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стоимость оборудования для больниц составит более 1 млрд грн, сообщили в Минздраве
Стоимость оборудования для больниц составит более 1 млрд грн, сообщили в Минздраве
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины одобрил покупку дополнительного оборудования для предоставления неотложной и экстренной помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 12 апреля.

Правительство поддержало увеличение финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который министерство реализует в сотрудничестве с Всемирным банком.

"В рамках этого проекта уже закуплено и в течение месяца будет поставлено в украинские больницы: 1400 инфузионных и шприцевых насосов, 40 анестезирующих аппаратов, 600 мониторов пациента, 600 ларингоскопов, 800 аспираторов, 300 портативных капнографов, 500 мобильных аппаратов ультразвуковой диагностики, 150 электрокардиографов, 200 мобильных рентгенаппаратов", – сообщили в релизе.

Также медучреждения получат расходные материалы для работы оборудования.

Совокупная стоимость оснащения составит более 1 млрд грн.

"Новое оборудование усилит способность украинских больниц оказывать неотложную медицинскую помощь, в том числе пациентам, которые пострадали от боевых действий", – подчеркнули в правительстве.

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий сообщил 13 апреля в Facebook, что одним из источников финансирования закупок стал государственный бюджет Украины.

"Правительство увеличило расходы на систему здравоохранения на 200 млн грн. Эти средства также будут направлены на закупку медицинских аппаратов для центров экстренной медицинской помощи в соответствии с их потребностями", – написал нардеп.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/545342810448315

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабной войны РФ против Украины по состоянию на 24.00 11 апреля ООН подтвердила гибель в Украине 1892 мирных жителей. 2558 человек были ранены. Погибли, по данным ООН, 153 ребенка, 246 были ранены.

Точное количество погибших гражданских лиц в результате войны РФ против Украины неизвестно.

Теги: Кабинет Министров, медицина, Всемирный банк, Михаил Радуцкий, война России против Украины, пострадавшие, Минздрав, больницы, финансирование, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться
  Полякова о дочерях: Если раньше могли рассчитывать, что мама пристроит в платный вуз, то сейчас у детей только одна работа – учиться
"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы
"Монетизация направляется в РФ". Анатолий Анатолич призвал украинцев не показывать детям российские мультфильмы
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
  Тина Кароль о своем возвращении в Киев: Я это делаю очень тихо, осторожно, никому не давая понять, что так уже можно делать
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (122368)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (46998)
3
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (28169)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (26941)
5
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (26514)
6
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25394)
7
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (23461)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (22963)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS