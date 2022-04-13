Минздрав Украины и Всемирный банк купят оборудование для больниц, работающих с пострадавшими от войны

Стоимость оборудования для больниц составит более 1 млрд грн, сообщили в Минздраве Фото: depositphotos.com

Правительство поддержало увеличение финансирования проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который министерство реализует в сотрудничестве с Всемирным банком.

"В рамках этого проекта уже закуплено и в течение месяца будет поставлено в украинские больницы: 1400 инфузионных и шприцевых насосов, 40 анестезирующих аппаратов, 600 мониторов пациента, 600 ларингоскопов, 800 аспираторов, 300 портативных капнографов, 500 мобильных аппаратов ультразвуковой диагностики, 150 электрокардиографов, 200 мобильных рентгенаппаратов", – сообщили в релизе.

Также медучреждения получат расходные материалы для работы оборудования.

Совокупная стоимость оснащения составит более 1 млрд грн.

"Новое оборудование усилит способность украинских больниц оказывать неотложную медицинскую помощь, в том числе пациентам, которые пострадали от боевых действий", – подчеркнули в правительстве.

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий сообщил 13 апреля в Facebook, что одним из источников финансирования закупок стал государственный бюджет Украины.

"Правительство увеличило расходы на систему здравоохранения на 200 млн грн. Эти средства также будут направлены на закупку медицинских аппаратов для центров экстренной медицинской помощи в соответствии с их потребностями", – написал нардеп.

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