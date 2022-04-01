Гайдай: В Луганской области не осталось ни одной не обстрелянной больницы

"Практически каждый день я могу разбирать на какие-то просто варварские действия со стороны российских войск. Могу привести несколько примеров. Во-первых, не осталось ни одной не обстрелянной больницы. Например, был обстрел детской областной больницы. Там детки лежали в реанимации на постоянном кислороде. Вот у них постоянно должен был быть кислород – к сожалению, без этого они просто не могли жить. Прилетели снаряды, перебили всю систему [подачи] кислорода – она идет снаружи, а внутри уже – разводка. Также был обстрел больницы в Северодонецке, и женщина с двумя близнецами находилась недалеко от окна – они полностью посечены стеклами. Слава богу, они выжили. В Кременной был дом престарелых – замечательное учреждение. Там было 84 человека. Просто выехал танк и прямой наводкой расстрелял этот дом престарелых. Это было 11 марта, и мы долго не могли туда попасть. Как только подходили – начинался минометный обстрел. Там 56 человек погибло", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что оккупанты обстреливают всю территорию Луганской области.

"Область обстреливают из всех видов вооружений – артиллерия, танки, минометы, системы реактивного залпового огня, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", крылатые ракеты, бомбы… Как только стало ясно, что это полномасштабное вторжение, наши военные поняли, что если они будут держаться за определенные населенные пункты, то попадут в оперативное окружение, а потом – в полное окружение. Поэтому за пару дней оставили большую часть территории – это сельская местность в основном. То есть во временной оккупации сейчас 70% области", – пояснил Гайдай.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube