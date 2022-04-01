ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гайдай: В Луганской области не осталось ни одной не обстрелянной больницы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гайдай: Луганскую область обстреливают из всех видов вооружений
Гайдай: Луганскую область обстреливают из всех видов вооружений
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

В Луганской области не осталось ни одной больницы, не обстрелянной российскими оккупантами. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Практически каждый день я могу разбирать на какие-то просто варварские действия со стороны российских войск. Могу привести несколько примеров. Во-первых, не осталось ни одной не обстрелянной больницы. Например, был обстрел детской областной больницы. Там детки лежали в реанимации на постоянном кислороде. Вот у них постоянно должен был быть кислород – к сожалению, без этого они просто не могли жить. Прилетели снаряды, перебили всю систему [подачи] кислорода – она идет снаружи, а внутри уже – разводка. Также был обстрел больницы в Северодонецке, и женщина с двумя близнецами находилась недалеко от окна – они полностью посечены стеклами. Слава богу, они выжили. В Кременной был дом престарелых – замечательное учреждение. Там было 84 человека. Просто выехал танк и прямой наводкой расстрелял этот дом престарелых. Это было 11 марта, и мы долго не могли туда попасть. Как только подходили – начинался минометный обстрел. Там 56 человек погибло", – подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что оккупанты обстреливают всю территорию Луганской области.

"Область обстреливают из всех видов вооружений – артиллерия, танки, минометы, системы реактивного залпового огня, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", крылатые ракеты, бомбы… Как только стало ясно, что это полномасштабное вторжение, наши военные поняли, что если они будут держаться за определенные населенные пункты, то попадут в оперативное окружение, а потом – в полное окружение. Поэтому за пару дней оставили большую часть территории – это сельская местность в основном. То есть во временной оккупации сейчас 70% области", – пояснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года российские войска масштабно вторглись в Украину с нескольких направлений. Боевые действия в том числе ведутся и в Луганской области.

По состоянию на 1 апреля армия РФ потеряла, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, около 17,7 тыс. человек личного состава, 625 танков, 1751 боевую бронемашину и другую технику включительно с артиллерией, авиацией и кораблями.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, Северодонецк, Сергей Гайдай, Алеся Бацман, обстрелы, война России против Украины, дом престарелых, больницы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
Театр в России отменил выступление осудившей Путина и нападение РФ на Украину певицы Нетребко
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
"Нам нужно выстоять и быть сильными". Дорофеева под песню Кузьмы "Старі фотографії" показала, какой была ее жизнь в мирное время
Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам
Режиссер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде находится в Украине и помогает переселенцам
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить"
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
"Пока наши мужчины защищают Родину, женщины защищают украинский дух". Тина Кароль спела в Варшаве гимн Украины
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  Рэпер Face: У меня спорное ощущение по поводу Morgenshtern. Он из тех, которые могут договориться со всеми. Не удивлюсь, если уже это сделал
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту
"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь
"Мое солнышко". Приходько показала подросшую дочь
  "Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео
  "Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"К кому ушла Надя". СМИ назвали предполагаемое имя нового избранника Дорофеевой (215939)
2
"Зачем демонстрировать любовь, если ее нет". Друг Дорофеевой и Dantes рассказал о расставании пары (45841)
3
"Как будто мы специально рожали троих под войну". Жена Анатолия Анатолича ответила хейтерам, которые осудили отъезд ведущего за границу (24406)
4
"Она без Instagram – никто. Сейчас у нее ничего нет, никакой прибыли. Ее мир рухнул". Дурнев высказался о замалчивающей войну Стужук (21442)
5
"Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу (19102)
6
Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет (18584)
7
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить" (16312)
8
"Это пренебрежение к своей стране, которая обливается кровью!" Жену Павлика раскритиковали за радостное видео из места эвакуации (15544)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS