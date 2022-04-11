"Бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час". Ляшко заявил, что изъятые из людей российские пули станут доказательствами в судах

"Демонстрация пуль и инородных тел, извлеченных из раненых. Часть точно будет доказательством в судах о преступлениях против человечности и нарушениях конвенций в части использования оккупантами запрещенных кассетных бомб", – говорится в сообщении.
Ляшко рассказал, что две черниговские больницы не подлежат восстановлению, часть медицинских учреждений повреждена и требует экспертизы для возможности дальнейшей эксплуатации.
Министр также отметил работу медработников в условиях войны.
"Врачи, медицинские сестры, санитарочки. Все написано в глазах. И ничего спрашивать не нужно. Застенчиво говорят – просто сделали свою работу. Тяжелую работу. В трудных условиях. Бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час, и всех после оценки состояния и медицинской сортировки оперировали", – отметил Ляшко.
По его словам, основные приоритеты работы Министерства здравоохранения в Черниговской области сейчас – это полноценный запуск работы аптечного сектора, отладка дорожной инфракструктуры, чтобы экстренная медицинская помощь вернулась к привычным маршрутам пациентов, и восстановление медицинской инфраструктуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Чернигов и Черниговская область с первых дней войны стали целью российской авиации и артиллерии. В городе, по данным местных властей, – сотни погибших среди мирного населения. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко 23 марта рассказывал, что в городе разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область освобождена от российских оккупантов. 5 апреля оперативное командование "Север" сообщило в Facebook, что подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.
5 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сказал, что в городе начали восстанавливать коммуникации, но людям, которые уехали из Чернигова, возвращаться еще рано.
10 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров Украины выделил 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий, из них 250 млн грн – Черниговской области.