"Бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час". Ляшко заявил, что изъятые из людей российские пули станут доказательствами в судах

Часть медицинских учреждений в Чернигове повреждена и требует экспертизы для возможности дальнейшей эксплуатации Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"Демонстрация пуль и инородных тел, извлеченных из раненых. Часть точно будет доказательством в судах о преступлениях против человечности и нарушениях конвенций в части использования оккупантами запрещенных кассетных бомб", – говорится в сообщении.

Ляшко рассказал, что две черниговские больницы не подлежат восстановлению, часть медицинских учреждений повреждена и требует экспертизы для возможности дальнейшей эксплуатации.

Министр также отметил работу медработников в условиях войны.

"Врачи, медицинские сестры, санитарочки. Все написано в глазах. И ничего спрашивать не нужно. Застенчиво говорят – просто сделали свою работу. Тяжелую работу. В трудных условиях. Бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час, и всех после оценки состояния и медицинской сортировки оперировали", – отметил Ляшко.

По его словам, основные приоритеты работы Министерства здравоохранения в Черниговской области сейчас – это полноценный запуск работы аптечного сектора, отладка дорожной инфракструктуры, чтобы экстренная медицинская помощь вернулась к привычным маршрутам пациентов, и восстановление медицинской инфраструктуры.

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