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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час". Ляшко заявил, что изъятые из людей российские пули станут доказательствами в судах

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Часть медицинских учреждений в Чернигове повреждена и требует экспертизы для возможности дальнейшей эксплуатации
Часть медицинских учреждений в Чернигове повреждена и требует экспертизы для возможности дальнейшей эксплуатации
Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Часть пуль, изъятых из украинцев, раненных российскими оккупантами, станут доказательствами в судах против России за преступления против человечества. Об этом после визита в Чернигов сообщил 10 апреля в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Демонстрация пуль и инородных тел, извлеченных из раненых. Часть точно будет доказательством в судах о преступлениях против человечности и нарушениях конвенций в части использования оккупантами запрещенных кассетных бомб", – говорится в сообщении.

Ляшко рассказал, что две черниговские больницы не подлежат восстановлению, часть медицинских учреждений повреждена и требует экспертизы для возможности дальнейшей эксплуатации.

Министр также отметил работу медработников в условиях войны.

"Врачи, медицинские сестры, санитарочки. Все написано в глазах. И ничего спрашивать не нужно. Застенчиво говорят – просто сделали свою работу. Тяжелую работу. В трудных условиях. Бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час, и всех после оценки состояния и медицинской сортировки оперировали", – отметил Ляшко.

По его словам, основные приоритеты работы Министерства здравоохранения в Черниговской области сейчас – это полноценный запуск работы аптечного сектора, отладка дорожной инфракструктуры, чтобы экстренная медицинская помощь вернулась к привычным маршрутам пациентов, и восстановление медицинской инфраструктуры.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2604906436308131

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чернигов и Черниговская область с первых дней войны стали целью российской авиации и артиллерии. В городе, по данным местных властей, – сотни погибших среди мирного населения. Мэр Чернигова Владислав Атрошенко 23 марта рассказывал, что в городе разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область освобождена от российских оккупантов. 5 апреля оперативное командование "Север" сообщило в Facebook, что подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.

5 апреля глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сказал, что в городе начали восстанавливать коммуникации, но людям, которые уехали из Чернигова, возвращаться еще рано.

10 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров Украины выделил 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российских оккупантов территорий, из них 250 млн грн – Черниговской области.

Теги: Россия, Украина, Чернигов, Кабинет Министров, медицина, война, раненые, Черниговская область, экспертиза, война России против Украины, больницы, врачи, инфраструктура, здравоохранение, Виктор Ляшко
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