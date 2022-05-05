Украина не будет ждать выплаты репараций, чтобы начать восстановление разрушенного оккупантами жилья – Шуляк

Общая площадь поврежденного жилья составляет 9,4 млн м2.

В ближайшее время в Украине планируют запустить процесс компенсации, не дожидаясь международных судов и получения репараций. Возмещение за уничтоженное или поврежденное имущество смогут получить физические лица и только граждане Украины.

"Будет и вторая очередь, куда будет включен бизнес и работа с утраченным, уничтоженным или поврежденным имуществом юридических лиц, впрочем физлица сейчас в приоритете. В частности, в первую очередь речь идет о многодетных семьях, людях с инвалидностью, участниках боевых действий", – отметила Шуляк.

Она добавила, что парламент в первом чтении принял законопроект №7198, предусматривающий компенсацию метрами жилой площади, а не деньгами.

Предполагается, что можно выбрать застройщика, объект и даже другой равноценный населенный пункт. Для ремонта поврежденного жилья, которое может быть восстановлено, будут предоставлены средства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 10 марта пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".

Война России против Украины. Главное (обновляется)