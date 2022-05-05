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Украина не будет ждать выплаты репараций, чтобы начать восстановление разрушенного оккупантами жилья – Шуляк

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Общая площадь поврежденного и разрушенного оккупантами жилья составляет 9,4 млн м&sup2;
Общая площадь поврежденного и разрушенного оккупантами жилья составляет 9,4 млн м²
Фото: EPA

Украинцы подали 135 тыс. заявок о восстановлении уничтоженного или поврежденного российскими оккупационными войсками имущества. Об этом 5 мая на встрече Европейской Бизнес Ассоциации сообщила глава партии "Слуга народа" народный депутат Елена Шуляк, пишет "Экономическая правда".

Общая площадь поврежденного жилья составляет 9,4 млн м2

В ближайшее время в Украине планируют запустить процесс компенсации, не дожидаясь международных судов и получения репараций. Возмещение за уничтоженное или поврежденное имущество смогут получить физические лица и только граждане Украины.

"Будет и вторая очередь, куда будет включен бизнес и работа с утраченным, уничтоженным или поврежденным имуществом юридических лиц, впрочем физлица сейчас в приоритете. В частности, в первую очередь речь идет о многодетных семьях, людях с инвалидностью, участниках боевых действий", – отметила Шуляк.

Она добавила, что парламент в первом чтении принял законопроект №7198, предусматривающий компенсацию метрами жилой площади, а не деньгами.

Предполагается, что можно выбрать застройщика, объект и даже другой равноценный населенный пункт. Для ремонта поврежденного жилья, которое может быть восстановлено, будут предоставлены средства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 10 марта пообещал, что украинцам, чей дом был разрушен российскими захватчиками, возместят убытки. Для этого создан Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Для получения компенсации нужно оставить заявку в приложении "Дія".

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил 4 мая.

По оценке Министерства экономики, для быстрого восстановления экономики Украины после войны с Россией необходимы инвестиции $70 млрд в год на протяжении не менее 10 лет.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.

Теги: Украина, недвижимость, экономика, деньги, жилье, украинцы, убытки, война России против Украины, имущество, Денис Шмыгаль, Елена Шуляк, репарации
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