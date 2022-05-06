Лидеры G7 проведут видеоконференцию с Зеленским

Зеленский в ходе конференции расскажет о ситуации в Украине Фото: president.gov.ua

"Канцлер Германии Олаф Шольц проведет третью с начала года видеоконференцию с партнерами по G7", – сказала она.

8 мая – дата окончания Второй мировой войны в Европе. По словам Хоффман, в этом году этот день имеет особое значение, потому что две страны, "которые когда-то были жертвами нацистской Германии, находятся в состоянии войны друг с другом".

Зеленский в ходе конференции расскажет о ситуации в Украине.

Президент США Джо Байден в рамках форума G7 проведет встречу с президентом Украины, сообщил CNN.

Лидеры обсудят санкции против РФ и глобальные последствия войны РФ против Украины.

Зеленский 6 мая пригласил канцлера Германии посетить Украину 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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