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Грозев: Поведение Венгрии абсолютно недопустимо. Страны, которые помогают фашистскому режиму, нужно отстранить от ЕС

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Грозев: Даже Австрия, которая всегда была очень дружелюбной к России, не ставит вето
Грозев: Даже Австрия, которая всегда была очень дружелюбной к России, не ставит вето
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Страны Европейского союза, которые подыгрывают России и неадекватно реагируют на ее нападение на Украину, нужно временно исключать из блока. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Он сказал, что сейчас ЕС начал "беспрецедентное" движение в сторону отказа от российских энергоресурсов. Это решение поддерживают даже те страны, которые очень зависят от российского сырья или традиционно имели с Россией тесные связи.

"Мы беспрецедентно идем в ту сторону. Страны вообще отказываются от покупки газа. Месяц назад никто не подумал бы, что откажется Болгария, которая зависит на 99% от российского газа для своей индустрии. Она приняла план отказа в течение трех месяцев. Италия, которая на 95% зависит [от российских энергоресурсов], стала об этом говорить. Германия, понятно, медленно идет, но все-таки решение есть, – сказал Грозев. – Даже Австрия, которая всегда была очень дружелюбной к России, не ставит вето и не хочет сорвать этот план полного отказа. А Венгрия продолжает [блокировать]".

По мнению Грозева, на такие страны, как Венгрия, нужно влиять "не по-хорошему, а очень жестко". Она пытается использовать право вето, чтобы заблокировать отказ от российских энергоресурсов. 

"Это абсолютно недопустимое поведение, которое практически угрожает единству Евросоюза... Поэтому к таким странам надо применять жесткие меры типа временного отключения от Евросоюза. Такой прецедент лет 15 назад уже был. Австрия была отстранена на несколько месяцев или на год – не помню уже – от ЕС, потому что в ее правительство вошла крайне правая партия, которая считалась нацистской. Вполне допустимо, что сейчас страны, которые реально помогают фашистскому режиму, надо отстранять от ЕС. То есть еще есть рычаги, которые можно использовать, и я пытаюсь лоббировать эту сторону", – сказал Грозев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели СШАКанада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.

Европейский союз разработал план по сокращению зависимости от российского топлива. В ближайшее время ЕС намерен представить шестой пакет санкций против РФ. Ожидается, что он будет предусматривать ограничения для энергетического сектора РФ, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, сейчас ЕС ежедневно платит России за энергоресурсы €1 млрд.

Венгрия с начала войны заняла противоречивую позицию относительно нападения России на Украину. Она принимает украинских беженцев, оказывает гуманитарную помощь, заявляет о желании принимать участие в восстановлении Украины после войны, но отказывается поставлять Украине оружие, не разрешает его транспортировку через свою территорию, а также выступает против введения более строгих санкций против России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение эмбарго на российскую нефть "неприемлемо". По его словам, Венгрии для отказа от российской нефти нужны "годы и миллиарды инвестиций".

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Венгрии. Он считает, что в случае, если Украина падет, Россия не остановится и "пойдет дальше" и теплые отношения с Венгрией "перейдут в очень горячие".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, газ, санкции, Болгария, Австрия, Венгрия, нефть, эмбарго, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Христо Грозев
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