Грозев: Поведение Венгрии абсолютно недопустимо. Страны, которые помогают фашистскому режиму, нужно отстранить от ЕС

Грозев: Даже Австрия, которая всегда была очень дружелюбной к России, не ставит вето Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Он сказал, что сейчас ЕС начал "беспрецедентное" движение в сторону отказа от российских энергоресурсов. Это решение поддерживают даже те страны, которые очень зависят от российского сырья или традиционно имели с Россией тесные связи.

"Мы беспрецедентно идем в ту сторону. Страны вообще отказываются от покупки газа. Месяц назад никто не подумал бы, что откажется Болгария, которая зависит на 99% от российского газа для своей индустрии. Она приняла план отказа в течение трех месяцев. Италия, которая на 95% зависит [от российских энергоресурсов], стала об этом говорить. Германия, понятно, медленно идет, но все-таки решение есть, – сказал Грозев. – Даже Австрия, которая всегда была очень дружелюбной к России, не ставит вето и не хочет сорвать этот план полного отказа. А Венгрия продолжает [блокировать]".

По мнению Грозева, на такие страны, как Венгрия, нужно влиять "не по-хорошему, а очень жестко". Она пытается использовать право вето, чтобы заблокировать отказ от российских энергоресурсов.

"Это абсолютно недопустимое поведение, которое практически угрожает единству Евросоюза... Поэтому к таким странам надо применять жесткие меры типа временного отключения от Евросоюза. Такой прецедент лет 15 назад уже был. Австрия была отстранена на несколько месяцев или на год – не помню уже – от ЕС, потому что в ее правительство вошла крайне правая партия, которая считалась нацистской. Вполне допустимо, что сейчас страны, которые реально помогают фашистскому режиму, надо отстранять от ЕС. То есть еще есть рычаги, которые можно использовать, и я пытаюсь лоббировать эту сторону", – сказал Грозев.

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