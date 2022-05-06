Грозев: Поведение Венгрии абсолютно недопустимо. Страны, которые помогают фашистскому режиму, нужно отстранить от ЕС

Он сказал, что сейчас ЕС начал "беспрецедентное" движение в сторону отказа от российских энергоресурсов. Это решение поддерживают даже те страны, которые очень зависят от российского сырья или традиционно имели с Россией тесные связи.
"Мы беспрецедентно идем в ту сторону. Страны вообще отказываются от покупки газа. Месяц назад никто не подумал бы, что откажется Болгария, которая зависит на 99% от российского газа для своей индустрии. Она приняла план отказа в течение трех месяцев. Италия, которая на 95% зависит [от российских энергоресурсов], стала об этом говорить. Германия, понятно, медленно идет, но все-таки решение есть, – сказал Грозев. – Даже Австрия, которая всегда была очень дружелюбной к России, не ставит вето и не хочет сорвать этот план полного отказа. А Венгрия продолжает [блокировать]".
По мнению Грозева, на такие страны, как Венгрия, нужно влиять "не по-хорошему, а очень жестко". Она пытается использовать право вето, чтобы заблокировать отказ от российских энергоресурсов.
"Это абсолютно недопустимое поведение, которое практически угрожает единству Евросоюза... Поэтому к таким странам надо применять жесткие меры типа временного отключения от Евросоюза. Такой прецедент лет 15 назад уже был. Австрия была отстранена на несколько месяцев или на год – не помню уже – от ЕС, потому что в ее правительство вошла крайне правая партия, которая считалась нацистской. Вполне допустимо, что сейчас страны, которые реально помогают фашистскому режиму, надо отстранять от ЕС. То есть еще есть рычаги, которые можно использовать, и я пытаюсь лоббировать эту сторону", – сказал Грозев.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США, Канада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.
Европейский союз разработал план по сокращению зависимости от российского топлива. В ближайшее время ЕС намерен представить шестой пакет санкций против РФ. Ожидается, что он будет предусматривать ограничения для энергетического сектора РФ, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, сейчас ЕС ежедневно платит России за энергоресурсы €1 млрд.
Венгрия с начала войны заняла противоречивую позицию относительно нападения России на Украину. Она принимает украинских беженцев, оказывает гуманитарную помощь, заявляет о желании принимать участие в восстановлении Украины после войны, но отказывается поставлять Украине оружие, не разрешает его транспортировку через свою территорию, а также выступает против введения более строгих санкций против России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение эмбарго на российскую нефть "неприемлемо". По его словам, Венгрии для отказа от российской нефти нужны "годы и миллиарды инвестиций".
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Венгрии. Он считает, что в случае, если Украина падет, Россия не остановится и "пойдет дальше" и теплые отношения с Венгрией "перейдут в очень горячие".