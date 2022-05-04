Зеленский: Если Украина падет, Россия не остановится. И теплые отношения с Венгрией перейдут в очень горячие

Зеленский: Я говорил это нашему населению, но все эти сигналы получали и западные страны, наши ближайшие соседи: если Украина падет, Россия пойдет дальше Фото: president.gov.ua

Зеленский, отвечая на вопрос о восстановлении Украины после войны, подчеркнул, что РФ должна платить репарации. Он также отметил, что Украина воюет и за ценности демократического мира.

"И дай бог, чтобы так не оказалось, но это правда. Если мы не будем крепкими – я говорил это нашему населению, но все эти сигналы получали и западные страны, наши ближайшие соседи: если Украина падет, Россия пойдет дальше, она не остановится. Мы должны это четко понимать. Это большой аппетит большого хищника, зверя", – заявил президент.

Он считает, что власти РФ мечтают "вернуть те или иные территории, которые якобы входили в сферу их влияния".

"И во времена СССР так и было, они имели это большое влияние. Поэтому они не остановятся. Они пойдут дальше: Польша, страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония. Будет и Венгрия, которая сегодня показывает теплые отношения с РФ. Они просто не понимают, что очень теплые отношения перейдут в очень горячие – и будут сожжены эти отношения. Так было у нас", – добавил президент Украины.

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