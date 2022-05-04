Зеленский: Если Украина падет, Россия не остановится. И теплые отношения с Венгрией перейдут в очень горячие

Зеленский, отвечая на вопрос о восстановлении Украины после войны, подчеркнул, что РФ должна платить репарации. Он также отметил, что Украина воюет и за ценности демократического мира.
"И дай бог, чтобы так не оказалось, но это правда. Если мы не будем крепкими – я говорил это нашему населению, но все эти сигналы получали и западные страны, наши ближайшие соседи: если Украина падет, Россия пойдет дальше, она не остановится. Мы должны это четко понимать. Это большой аппетит большого хищника, зверя", – заявил президент.
Он считает, что власти РФ мечтают "вернуть те или иные территории, которые якобы входили в сферу их влияния".
"И во времена СССР так и было, они имели это большое влияние. Поэтому они не остановятся. Они пойдут дальше: Польша, страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония. Будет и Венгрия, которая сегодня показывает теплые отношения с РФ. Они просто не понимают, что очень теплые отношения перейдут в очень горячие – и будут сожжены эти отношения. Так было у нас", – добавил президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди них президента Зеленского.
В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".
5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.