Посольство Венгрии ожидает объяснений от руководства Украины по поводу заявлений Данилова

В дипмиссии сообщили, что заявления Данилова о Венгрии "содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны".

"Мы самым решительным образом отвергаем и осуждаем лживую клевету, прозвучавшую против Венгрии, а также стоящие за ней намерения. Мы также призываем господина Данилова отозвать свои заявления! Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете произнесенного", – говорится в заявлении.

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2 мая Данилов заявил, что власти Венгрии заранее знали о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач назвал эти заявления фейком.