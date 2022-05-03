Посольство Венгрии ожидает объяснений от руководства Украины по поводу заявлений Данилова

В дипмиссии сообщили, что заявления Данилова о Венгрии "содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны".
"Мы самым решительным образом отвергаем и осуждаем лживую клевету, прозвучавшую против Венгрии, а также стоящие за ней намерения. Мы также призываем господина Данилова отозвать свои заявления! Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете произнесенного", – говорится в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 мая Данилов заявил, что власти Венгрии заранее знали о полномасштабном вторжении РФ в Украину.
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач назвал эти заявления фейком.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди них президента Украины Владимира Зеленского.
В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".
5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.