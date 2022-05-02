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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венгрия заранее была предупреждена Путиным о нападении на Украину – Данилов

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Данилов заявил, что Венгрия считала, что может забрать часть "своей" территории
Данилов заявил, что Венгрия считала, что может забрать часть "своей" территории
Фото: rnbo.gov.ua

Власти Венгрии заранее знали о широкомасштабном вторжении РФ в Украину. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 2 мая в ходе национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с Российской Федерацией. Более того, была предупреждена заранее [президентом РФ Владимиром] Путиным о том, что будет нападение на нашу страну", – заявил Данилов в ходе обсуждения вопроса о членстве Украины в НАТО и отсутствии консенсуса в Альянсе по этому поводу.

По данным Данилова, Венгрия "почему-то считала", что может забрать часть "своей" территории. 

"Этого не будет никогда. Победа будет за нами. Эта страна, которая так себя вела, – посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны", – добавил он. Других деталей секретарь СНБО не привел. 

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко 22 февраля, за два дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявлял о перемещении войск к границе с Украиной, сообщает портал Hirado

Он мотивировал решение необходимостью "не допустить проникновения вооруженных групп в Венгрию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди них Зеленского.

В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".

5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Венгрия, СНБО, Будапешт, война России против Украины, Алексей Данилов
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