Венгрия заранее была предупреждена Путиным о нападении на Украину – Данилов

"Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с Российской Федерацией. Более того, была предупреждена заранее [президентом РФ Владимиром] Путиным о том, что будет нападение на нашу страну", – заявил Данилов в ходе обсуждения вопроса о членстве Украины в НАТО и отсутствии консенсуса в Альянсе по этому поводу.
По данным Данилова, Венгрия "почему-то считала", что может забрать часть "своей" территории.
"Этого не будет никогда. Победа будет за нами. Эта страна, которая так себя вела, – посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны", – добавил он. Других деталей секретарь СНБО не привел.
Министр обороны Венгрии Тибор Бенко 22 февраля, за два дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявлял о перемещении войск к границе с Украиной, сообщает портал Hirado.
Он мотивировал решение необходимостью "не допустить проникновения вооруженных групп в Венгрию".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди них Зеленского.
В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".
5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.