Венгрия заранее была предупреждена Путиным о нападении на Украину – Данилов

Данилов заявил, что Венгрия считала, что может забрать часть "своей" территории Фото: rnbo.gov.ua

"Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с Российской Федерацией. Более того, была предупреждена заранее [президентом РФ Владимиром] Путиным о том, что будет нападение на нашу страну", – заявил Данилов в ходе обсуждения вопроса о членстве Украины в НАТО и отсутствии консенсуса в Альянсе по этому поводу.

По данным Данилова, Венгрия "почему-то считала", что может забрать часть "своей" территории.

"Этого не будет никогда. Победа будет за нами. Эта страна, которая так себя вела, – посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны", – добавил он. Других деталей секретарь СНБО не привел.

Министр обороны Венгрии Тибор Бенко 22 февраля, за два дня до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявлял о перемещении войск к границе с Украиной, сообщает портал Hirado.

Он мотивировал решение необходимостью "не допустить проникновения вооруженных групп в Венгрию".

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