МИД Украины призвал Будапешт не впутывать войну в дискуссию с ЕС, который хочет сократить финансирование Венгрии

МИД Украины считает попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны в Украине в контекст дискуссии с ЕС недопустимыми Фото: depositphotos.com

27 апреля Еврокомиссия запустила дисциплинарную процедуру, в результате которой будет уменьшено финансирование Венгрии Евросоюзом. В Венгрии ответили заявлением, в котором упомянули войну в Украине.

"Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что семьи венгров не расплачиваются за войну", – написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

В ответ на эти слова Николенко заявил, что попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы.

"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", – добавил он.