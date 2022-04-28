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МИД Украины призвал Будапешт не впутывать войну в дискуссию с ЕС, который хочет сократить финансирование Венгрии

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МИД Украины считает попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны в Украине в контекст дискуссии с ЕС недопустимыми
МИД Украины считает попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны в Украине в контекст дискуссии с ЕС недопустимыми
Фото: depositphotos.com

Украина призывает венгерских партнеров воздерживаться от попыток впутать свою позицию относительно войны РФ против Украины в контекст дискуссии с ЕС об уменьшении финансирования. Об этом 27 апреля заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook.

27 апреля Еврокомиссия запустила дисциплинарную процедуру, в результате которой будет уменьшено финансирование Венгрии Евросоюзом. В Венгрии ответили заявлением, в котором упомянули войну в Украине.

"Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что семьи венгров не расплачиваются за войну", – написал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

В ответ на эти слова Николенко заявил, что попытки Будапешта впутать свою позицию относительно войны России против Украины в контекст дискуссии с ЕС о верховенстве права неуместны и недопустимы.

"Призываем наших венгерских партнеров воздерживаться от таких действий, работать на единство в ЕС и, в частности, поддержать новые антироссийские санкции, которые лишат российскую военную машину источников финансирования", – добавил он.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226707184960994

Контекст:

Еврокомиссия решила сократить объем средств для Венгрии после победы в четвертый раз Виктора Орбана на выборах премьер-министра. В его адрес и адрес правящей партии "Фидес" регулярно звучат обвинения в ограничении демократических институтов, свободы слова и направлении налогов граждан на обогащение своих родных.

В частности, власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол.

В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Венгрия, Европейский союз, война России против Украины, финансирование, Олег Николенко
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