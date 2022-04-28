ЕС сделал первый шаг к сокращению финансирования Венгрии. В Будапеште ответили

"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий. Мы определили проблемы, которые могут привести к нарушению верховенство закона в Венгрии и влиять на бюджет ЕС", – написала она.
Йоурова подчеркнула, что Венгрии придется "ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения".
Today, we send a notification letter to Hungary formally activating the budget conditionality procedure.— V * ra Jourová (@VeraJourova) April 27, 2022
We identified issues that might be breaching #RuleOfLaw in HU and affect the EU budget.
Hungary will have to reply to our concerns and propose remedial measures.
В свою очередь, представитель венгерского правительства Золтан Ковач опубликовал ответ главы канцелярии премьер-министра Гергеля Гуляша на письмо Комиссии ЕС.
"3 апреля венгерские избиратели высказались четко. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что семьи венгров не расплачиваются за войну и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", – отметил он.
Ковач добавил, что подробный ответ на письмо дадут 28 апреля на пресс-конференции.
2/2 And that our children are protected from sexual propaganda. Stay tuned for our detailed response to the letter tomorrow at the Government Info press conference.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 27, 2022
Еврокомиссия решила сократить объем средств для Венгрии после победы в четвертый раз Виктора Орбана на выборах премьер-министра. В его адрес и адрес правящей партии "Фидес" регулярно звучат обвинения в ограничении демократических институтов, свободы слова и направлении налогов граждан на обогащение своих родных.
В частности, власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол.
В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.