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ЕС сделал первый шаг к сокращению финансирования Венгрии. В Будапеште ответили

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Еврокомиссия решила сократить финансирование из-за ограничения демократических институтов и свободы слова в стране
Еврокомиссия решила сократить финансирование из-за ограничения демократических институтов и свободы слова в стране
Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия запустила дисциплинарную процедуру, в результате которой будет уменьшено финансирование Венгрии Евросоюзом. Об этом 27 апреля сообщила еврокомиссар по юстиции Вера Йоурова в Twitter.

"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий. Мы определили проблемы, которые могут привести к нарушению верховенство закона в Венгрии и влиять на бюджет ЕС", – написала она.

Йоурова подчеркнула, что Венгрии придется "ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения".

В свою очередь, представитель венгерского правительства Золтан Ковач опубликовал ответ главы канцелярии премьер-министра Гергеля Гуляша на письмо Комиссии ЕС.

"3 апреля венгерские избиратели высказались четко. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что семьи венгров не расплачиваются за войну и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", – отметил он.

Ковач добавил, что подробный ответ на письмо дадут 28 апреля на пресс-конференции.

Контекст:

Еврокомиссия решила сократить объем средств для Венгрии после победы в четвертый раз Виктора Орбана на выборах премьер-министра. В его адрес и адрес правящей партии "Фидес" регулярно звучат обвинения в ограничении демократических институтов, свободы слова и направлении налогов граждан на обогащение своих родных.

В частности, власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол.

В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Венгрия, демократия, Будапешт, Европейский союз, финансирование
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