ЕС сделал первый шаг к сокращению финансирования Венгрии. В Будапеште ответили

"Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры бюджетных условий. Мы определили проблемы, которые могут привести к нарушению верховенство закона в Венгрии и влиять на бюджет ЕС", – написала она.

Йоурова подчеркнула, что Венгрии придется "ответить на наши опасения и предложить меры по исправлению положения".

Today, we send a notification letter to Hungary formally activating the budget conditionality procedure.



We identified issues that might be breaching #RuleOfLaw in HU and affect the EU budget.



Hungary will have to reply to our concerns and propose remedial measures. — V * ra Jourová (@VeraJourova) April 27, 2022

В свою очередь, представитель венгерского правительства Золтан Ковач опубликовал ответ главы канцелярии премьер-министра Гергеля Гуляша на письмо Комиссии ЕС.

"3 апреля венгерские избиратели высказались четко. Мы должны удержать Венгрию от войны, убедиться, что семьи венгров не расплачиваются за войну и что наши дети защищены от сексуальной пропаганды", – отметил он.

Ковач добавил, что подробный ответ на письмо дадут 28 апреля на пресс-конференции.

2/2 And that our children are protected from sexual propaganda. Stay tuned for our detailed response to the letter tomorrow at the Government Info press conference. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 27, 2022