Зеленский: Россия хочет вернуть свое влияние над всеми территориями, где она каким-то образом присутствовала

"Когда понадобится, Венгрия будет в том же состоянии, в котором Украина, если это понадобится Российской Федерации. [...] Украина – они считают, что это их. Польша – они там присутствовали, они считают, что это их, Венгрия – так же. [...] Мы должны понимать: везде, где было это присутствие, – они считают, что везде это частично или полностью их, и они хотят вернуть то или иное свое влияние и то или иное присутствие", – сказал он.

По словам президента, такое присутствие России было "во многих странах", в том числе в Германии.

"Поэтому я считаю, что несмотря на то, что политические лидеры Венгрии хотят найти баланс между нашими государствами, вопрос не в Украине, вопрос в их государстве. Им придется защищать свое государство", – считает Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)