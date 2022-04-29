Зеленский: Россия хочет вернуть свое влияние над всеми территориями, где она каким-то образом присутствовала

"Когда понадобится, Венгрия будет в том же состоянии, в котором Украина, если это понадобится Российской Федерации. [...] Украина – они считают, что это их. Польша – они там присутствовали, они считают, что это их, Венгрия – так же. [...] Мы должны понимать: везде, где было это присутствие, – они считают, что везде это частично или полностью их, и они хотят вернуть то или иное свое влияние и то или иное присутствие", – сказал он.
По словам президента, такое присутствие России было "во многих странах", в том числе в Германии.
"Поэтому я считаю, что несмотря на то, что политические лидеры Венгрии хотят найти баланс между нашими государствами, вопрос не в Украине, вопрос в их государстве. Им придется защищать свое государство", – считает Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди них Зеленского.
В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".
5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.