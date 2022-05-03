В правительстве Венгрии назвали фейком информацию, что страна заранее знала о готовящемся вторжении РФ в Украину

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что страна не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и придумывание лжи не изменит нашу позицию", – заявил он.
Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 3, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти Венгрии заранее знали о полномасштабном вторжении РФ в Украину.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди них президента Украины Владимира Зеленского.
В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".
5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.