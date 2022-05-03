В правительстве Венгрии назвали фейком информацию, что страна заранее знала о готовящемся вторжении РФ в Украину

"Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что страна не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и придумывание лжи не изменит нашу позицию", – заявил он.

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) May 3, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

2 мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти Венгрии заранее знали о полномасштабном вторжении РФ в Украину.