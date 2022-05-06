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Орбан заявил, что не поддержит санкции против патриарха РПЦ Кирилла и снова выступил против нефтяного эмбарго

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Орбан говорит, что Венгрии нужно пять лет отсрочки на нефтяное эмбарго, но сомневается в целесообразности трансформации энергосистемы страны
Орбан говорит, что Венгрии нужно пять лет отсрочки на нефтяное эмбарго, но сомневается в целесообразности трансформации энергосистемы страны
Фото: ЕРА

Президент Венгрии Виктор Орбан в интервью национальной радиостанции Kossuth Rádió 6 мая заявил, что введение эмбарго на российскую нефть "неприемлемо".

Цитируют Орбана Híradó и Bloomberg

По его мнению, это будет равносильно "атомной бомбе", сброшенной на экономику Венгрии. 

Орбан утверждает, что Венгрии для отказа от российской нефти нужны "годы и миллиарды инвестиций". Он говорит, чтобы Будапешту нужно пять лет отсрочки и доступ к доле Венгрии в фондах ЕС по борьбе с пандемией, чтобы профинансировать преобразование системы энергоснабжения. Как пишет Bloomberg, Евросоюз заблокировал Венгрии доступ к ее доле (€7,2 млрд) в этом фонде из-за подозрений в коррупции.

В то же время Орбан сомневается в целесообразности такой трансформации, так как она "может сработать через четыре–пять лет, а война сейчас". 

Политик также объясняет, что нефть в Венгрию поступает только по трубопроводу, "один конец которого находится в России, а второй – в Венгрии". 

Кроме того, Орбан заявил, что не поддержит возможное введение санкций против патриарха РПЦ Кирилла. "Мы не будем поддерживать включение [в санкционный список] церковных лидеров", сказал Орбан. По его мнению, это затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".

Контекст:

Ожидается, что ограничение импорта нефти из РФ в ЕС будет в шестом пакете санкций Евросоюза. Но в ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. 

Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ ЕС ввел 8 апреля.

Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия

Кроме того, Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, Венгрия показывает, что у нее теплые отношения с РФ. Он считает, что в случае, если Украина падет, Россия не остановится и "пойдет дальше" и теплые отношения с Венгрией "перейдут в очень горячие"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: РПЦ, патриарх Кирилл, религия, санкции, Венгрия, нефть, Виктор Орбан, эмбарго, ограничения, Евросоюз, ЕС
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