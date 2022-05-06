Орбан заявил, что не поддержит санкции против патриарха РПЦ Кирилла и снова выступил против нефтяного эмбарго

Орбан говорит, что Венгрии нужно пять лет отсрочки на нефтяное эмбарго, но сомневается в целесообразности трансформации энергосистемы страны Фото: ЕРА

Цитируют Орбана Híradó и Bloomberg.

По его мнению, это будет равносильно "атомной бомбе", сброшенной на экономику Венгрии.

Орбан утверждает, что Венгрии для отказа от российской нефти нужны "годы и миллиарды инвестиций". Он говорит, чтобы Будапешту нужно пять лет отсрочки и доступ к доле Венгрии в фондах ЕС по борьбе с пандемией, чтобы профинансировать преобразование системы энергоснабжения. Как пишет Bloomberg, Евросоюз заблокировал Венгрии доступ к ее доле (€7,2 млрд) в этом фонде из-за подозрений в коррупции.

В то же время Орбан сомневается в целесообразности такой трансформации, так как она "может сработать через четыре–пять лет, а война сейчас".

Политик также объясняет, что нефть в Венгрию поступает только по трубопроводу, "один конец которого находится в России, а второй – в Венгрии".

Кроме того, Орбан заявил, что не поддержит возможное введение санкций против патриарха РПЦ Кирилла. "Мы не будем поддерживать включение [в санкционный список] церковных лидеров", сказал Орбан. По его мнению, это затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".