Орбан заявил, что не поддержит санкции против патриарха РПЦ Кирилла и снова выступил против нефтяного эмбарго

Цитируют Орбана Híradó и Bloomberg.
По его мнению, это будет равносильно "атомной бомбе", сброшенной на экономику Венгрии.
Орбан утверждает, что Венгрии для отказа от российской нефти нужны "годы и миллиарды инвестиций". Он говорит, чтобы Будапешту нужно пять лет отсрочки и доступ к доле Венгрии в фондах ЕС по борьбе с пандемией, чтобы профинансировать преобразование системы энергоснабжения. Как пишет Bloomberg, Евросоюз заблокировал Венгрии доступ к ее доле (€7,2 млрд) в этом фонде из-за подозрений в коррупции.
В то же время Орбан сомневается в целесообразности такой трансформации, так как она "может сработать через четыре–пять лет, а война сейчас".
Политик также объясняет, что нефть в Венгрию поступает только по трубопроводу, "один конец которого находится в России, а второй – в Венгрии".
Кроме того, Орбан заявил, что не поддержит возможное введение санкций против патриарха РПЦ Кирилла. "Мы не будем поддерживать включение [в санкционный список] церковных лидеров", сказал Орбан. По его мнению, это затрагивает вопрос религиозной свободы общин в Венгрии, "которая является священной".
Ожидается, что ограничение импорта нефти из РФ в ЕС будет в шестом пакете санкций Евросоюза. Но в ЕС пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии, а также Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти.
Эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ ЕС ввел 8 апреля.
Противниками введения нефтяного эмбарго среди стран ЕС считалась Германия, Австрия и Венгрия. Однако 28 апреля вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна готова на этот шаг. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер 2 мая также заявила о готовности поддержать эмбарго, если ЕС решит его ввести. До сих пор категорически против ограничения импорта энергоресурсов из России только Венгрия.
Кроме того, Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, Венгрия показывает, что у нее теплые отношения с РФ. Он считает, что в случае, если Украина падет, Россия не остановится и "пойдет дальше" и теплые отношения с Венгрией "перейдут в очень горячие".