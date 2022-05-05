МИД Венгрии: Мы готовы участвовать в восстановлении школ и больниц в Киевской области, если Украина попросит о другом месте – мы готовы

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 5 мая на международной донорской конференции, в ходе которой собирали помощь и обсуждали восстановление Украины после войны, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Мы готовы принять участие в полном восстановлении школ и больниц в Киевской области. Конечно, если украинские власти попросят о другом месте – мы готовы. Мы готовы предоставить 1 тыс. стипендий студентам, которым пришлось выехать из Украины, в венгерских университетах, чтобы они могли продолжить или завершить обучение", – сказал Сийярто.
По его словам, Венгрия готова забирать на лечение раненых украинских военнослужащих "без любых ограничений в количестве", а также предоставить госпитализацию 140 детям из Украины в специализированных больницах и мобильные дома украинцам, которые были вынуждены покинуть страну.
По словам Сийярто, объем финансирования этих предложений составит €37 млн.
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Международная донорская конференция состоялась в Варшаве 5 мая по инициативе Польши и Швеции. Глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что она станет отправной точкой создания аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины после вторжения РФ.
На конференции по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал предоставить Украине статус страны-кандидата в члены ЕС немедленно и рассказал, что Украине нужен стратегический план международной поддержки, который будет современный аналог исторического плана Маршалла.
"Это деньги. И не только. Это специалисты, возможности для роста, которые необходимы для возвращения безопасной жизни, модернизации и социального развития. Это будут инвестиции в стабильность всей Центральной и Восточной Европы. Чтобы агрессор знал, что он не сломит могущество Европы и более свободных наций, что все, что разрушено войной, будет восстановлено. Восстановление Украины должно теперь стать таким же историческим примером для нашего времени и будущего, как восстановление европейских стран после Второй мировой войны", – сказал Зеленский.