МИД Венгрии: Мы готовы участвовать в восстановлении школ и больниц в Киевской области, если Украина попросит о другом месте – мы готовы

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 5 мая на международной донорской конференции, в ходе которой собирали помощь и обсуждали восстановление Украины после войны, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы принять участие в полном восстановлении школ и больниц в Киевской области. Конечно, если украинские власти попросят о другом месте – мы готовы. Мы готовы предоставить 1 тыс. стипендий студентам, которым пришлось выехать из Украины, в венгерских университетах, чтобы они могли продолжить или завершить обучение", – сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия готова забирать на лечение раненых украинских военнослужащих "без любых ограничений в количестве", а также предоставить госпитализацию 140 детям из Украины в специализированных больницах и мобильные дома украинцам, которые были вынуждены покинуть страну.

По словам Сийярто, объем финансирования этих предложений составит €37 млн.

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