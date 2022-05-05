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Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию несмотря на первый обстрел соседней Закарпатской области – МИД

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Поставки вооружений для Украины, как только они пересекут венгерско-украинскую границу, могут стать целью атак РФ, отметил Менцер
Поставки вооружений для Украины, как только они пересекут венгерско-украинскую границу, могут стать целью атак РФ, отметил Менцер
Фото: Menczer Tamás / Facebook

Правительство Венгрии приняло правильное решение, когда не разрешило поставки оружия Украине через свою территорию, это доказал ракетный удар российских оккупационных войск по Закарпатской области 3 мая.

Такое мнение 4 мая в эфире Kossuth Rádió выразил спикер МИД Венгрии Томаш Менцер, его цитирует 24.hu.

"Важно отметить, что эта атака свидетельствует о том, что мы приняли верное решение, когда решили не отправлять оружие на войну", – сказал Менцер.

По его словам, поставки вооружений для Украины, как только они пересекут венгерско-украинскую границу, также могут стать целью атак РФ.

21 марта на фоне вторжения РФ в Украину министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В конце марта после критики премьер-министра Виктора Орбана со стороны президента Украины Владимира Зеленского Сийярто повторил, что Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 3 мая несколько украинских городов подверглись ракетным обстрелам со стороны российских оккупационных войск, часть ракет сбита ПВО.

В частности, россияне ударили по одной из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце Закарпатской области. Это первая атака россиян на данный регион с начала полномасштабного вторжения.

На объектах в радиусе 500 м от эпицентра удара выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости, рассказали в Facebook Закарпатской ОГА. Пожар был ликвидирован через три часа. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиты, оккупанты таким образом хотят парализовать работу транспортной инфраструктуры. В то же время Микита отметил, что регион гуманитарный, а железнодорожное сообщение используют только для перемещения гуманитарных грузов и эвакуации людей из горячих точек Украины.

4 мая работа подстанции была возобновлена, отметили в НЭК "Укрэнерго". 

Теги: Россия, Украина, оружие, Венгрия, вооружение, транзит, вторжение, МИД Венгрии, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Закарпатская область, Томаш Менцер, спикер
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