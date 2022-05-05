Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию несмотря на первый обстрел соседней Закарпатской области – МИД

Поставки вооружений для Украины, как только они пересекут венгерско-украинскую границу, могут стать целью атак РФ, отметил Менцер Фото: Menczer Tamás / Facebook

Такое мнение 4 мая в эфире Kossuth Rádió выразил спикер МИД Венгрии Томаш Менцер, его цитирует 24.hu.

"Важно отметить, что эта атака свидетельствует о том, что мы приняли верное решение, когда решили не отправлять оружие на войну", – сказал Менцер.

По его словам, поставки вооружений для Украины, как только они пересекут венгерско-украинскую границу, также могут стать целью атак РФ.

21 марта на фоне вторжения РФ в Украину министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В конце марта после критики премьер-министра Виктора Орбана со стороны президента Украины Владимира Зеленского Сийярто повторил, что Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию.

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