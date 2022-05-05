Стало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью

"Враг целит по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей", – говорится в сообщении.

Микита опубликовал также фото, на которых видны последствия атак ракет с таким наполнением – круглые отверстия в металлических конструкциях.

"Такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 м от места попадания ракеты. Это еще раз подтверждает, что во время сигналов воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", – добавил глава ОВА.

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