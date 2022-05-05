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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью

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По данным ОГА, оккупанты ударили по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение
По данным ОГА, оккупанты ударили по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение
Фото: Віктор Микита/Закарпатська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские захватчики нанесли удар по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением. Об этом 4 мая сообщил в Telegram глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

"Враг целит по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей", – говорится в сообщении.

Микита опубликовал также фото, на которых видны последствия атак ракет с таким наполнением – круглые отверстия в металлических конструкциях.

"Такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 м от места попадания ракеты. Это еще раз подтверждает, что во время сигналов воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 3 мая несколько украинских городов подверглись ракетным обстрелам со стороны российских оккупационных войск, часть ракет сбита ПВО.

В частности, россияне ударили по подстанции в Воловце Закарпатской области. Это первая атака россиян на этот регион с начала полномасштабного вторжения.

На объектах в радиусе 500 м от эпицентра удара выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости, рассказали в Facebook Закарпатской ОГА. Пожар был ликвидирован через три часа. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам Микиты, оккупанты таким образом хотят парализовать работу транспортной инфраструктуры, его цитирует пресс-центр Закарпатской ОГА в Facebook. В то же время Микита отметил, что регион гуманитарный, а железнодорожное сообщение используют только для перемещения гуманитарных грузов и эвакуации людей из горячих точек Украины.  

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, война России против Украины, ракеты, Закарпатская область, Виктор Микита
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