Стало известно, какими ракетами враг нанес удар по Закарпатью

"Враг целит по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей", – говорится в сообщении.
Микита опубликовал также фото, на которых видны последствия атак ракет с таким наполнением – круглые отверстия в металлических конструкциях.
"Такие же обломки повредили и дома на расстоянии до 300 м от места попадания ракеты. Это еще раз подтверждает, что во время сигналов воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, у которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 3 мая несколько украинских городов подверглись ракетным обстрелам со стороны российских оккупационных войск, часть ракет сбита ПВО.
В частности, россияне ударили по подстанции в Воловце Закарпатской области. Это первая атака россиян на этот регион с начала полномасштабного вторжения.
На объектах в радиусе 500 м от эпицентра удара выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости, рассказали в Facebook Закарпатской ОГА. Пожар был ликвидирован через три часа. По предварительным данным, пострадавших нет.
По словам Микиты, оккупанты таким образом хотят парализовать работу транспортной инфраструктуры, его цитирует пресс-центр Закарпатской ОГА в Facebook. В то же время Микита отметил, что регион гуманитарный, а железнодорожное сообщение используют только для перемещения гуманитарных грузов и эвакуации людей из горячих точек Украины.