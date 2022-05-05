ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак отреагировал на новые ракетные удары РФ по Украине: Нам нужно больше оружия, санкций и поддержки

Ермак: Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого
Ермак: Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого
Фото: president.gov.ua

Россия, нанося ракетные удары по Украине, пытается разрушить логистику в стране, так как не может одержать победу на поле боя.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в Telegram, комментируя сообщение о ракетном ударе по Днепру. 

"Россияне хотят остановить страну, но это не удается благодаря храбрости наших воинов, железнодорожников, дорожников и всех украинцев. Также Россия продолжает воевать с мирными людьми. Удары наносятся по центральным частям городов – вчера пострадал парк Горького в Харькове. Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого в войне за ценности и свободу", – написал Ермак. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Оккупанты второй день подряд интенсивно обстреливают разные регионы Украины. Накануне они нанесли ракетные удары по восьми регионам. Известно о пострадавших в КировоградскойДнепропетровской и  Львовской областях. Сегодня они атаковали не менее пяти регионов, есть повреждения инфраструктурных объектов. 

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что цель атак – разрушение транспортной инфраструктуры  Украины. 

Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают Харьков и другие населенные пункты области (в регионе идут бои между ВСУ и российской армией), а также предпринимают попытки наступления в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, санкции, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
  Данилко назвал три вечные темы для шуток и рассказал, как занимается сексом Сердючка
Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ
Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ
  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное чтобы ел и был в бронике
  Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике
  "Номер очень круто поставлен", "Спецэффекты впечатляют". Группа Kalush Orchestra провела вторую репетицию на сцене "Евровидения 2022". Видео
  "Номер очень круто поставлен", "Спецэффекты впечатляют". Группа Kalush Orchestra провела вторую репетицию на сцене "Евровидения 2022". Видео
  Dzidzio – россиянам: Мы потомки Киевской Руси, а вы были орками, ими и остаетесь. Паскудная нация
  Dzidzio – россиянам: Мы – потомки Киевской Руси, а вы были орками, ими и остаетесь. Паскудная нация
"Детское питание не понадобится, если дети умрут". Зеленская призвала страны Запада ускорить темпы обеспечения Украины вооружением
"Детское питание не понадобится, если дети умрут". Зеленская призвала страны Запада ускорить темпы обеспечения Украины вооружением
  Ступка о новом романе жены: Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь с женой в США, а потом она говорит: "Извини, у меня американец"
  Ступка о новом романе жены: Конечно, я на такое не рассчитывал. Едешь с женой в США, а потом она говорит: "Извини, у меня американец"
  Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца
  Кошевой о 69-летнем Путине: Дед болеет, и ему та жизнь, как сраке дверца
"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом
"Те, кто это делает, помогают врагу". Хименес-Браво обратился к украинцам с призывом
"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие
"Для меня будет лучшим подарком, если мы соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ". Каменских рассказала, какое желание загадала на 35-летие
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
"Если не в курсе, так же выглядит иероглиф "бездельник". Арестович показал, каким его изобразил сын на своем рисунке
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
  "Никогда не забуду, как прижимала сына, когда пролетали ракеты". MamaRika посвятила песню украинским матерям, спасающим своих детей от войны
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
Мантии Гарри Поттера продают в поддержку Украины
"Для меня выезд из Украины за границу измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
"Для меня выезд из Украины за границу – измена". Актриса Саливанчук рассказала о желании вступить в ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (881424)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (131986)
3
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (53372)
4
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (48049)
5
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (38001)
6
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (32632)
7
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (28849)
8
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (27575)
 
 
 
 