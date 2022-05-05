Ермак отреагировал на новые ракетные удары РФ по Украине: Нам нужно больше оружия, санкций и поддержки

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в Telegram, комментируя сообщение о ракетном ударе по Днепру.

"Россияне хотят остановить страну, но это не удается благодаря храбрости наших воинов, железнодорожников, дорожников и всех украинцев. Также Россия продолжает воевать с мирными людьми. Удары наносятся по центральным частям городов – вчера пострадал парк Горького в Харькове. Нам нужно больше оружия, больше санкций, больше поддержки. Союзники должны понимать, что каждый час сомнений стоит нам слишком дорого в войне за ценности и свободу", – написал Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты второй день подряд интенсивно обстреливают разные регионы Украины. Накануне они нанесли ракетные удары по восьми регионам. Известно о пострадавших в Кировоградской, Днепропетровской и Львовской областях. Сегодня они атаковали не менее пяти регионов, есть повреждения инфраструктурных объектов.

В Генштабе Вооруженных сил Украины считают, что цель атак – разрушение транспортной инфраструктуры Украины.

Кроме того, оккупанты ежедневно обстреливают Харьков и другие населенные пункты области (в регионе идут бои между ВСУ и российской армией), а также предпринимают попытки наступления в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.