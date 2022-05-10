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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия поможет в расследовании преступлений войск РФ в Украине – Бербок

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Бербок (справа) обсудила с Венедиктовой (слева) помощь в расследовании преступлений оккупантов в Украине
Бербок (справа) обсудила с Венедиктовой (слева) помощь в расследовании преступлений оккупантов в Украине
Фото: EPA

Германия предоставит экспертов для расследований преступлений российских военных в Украине, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом она сказала 10 мая на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал МИД Украины.

"Никогда снова" означает, что мы стоим на стороне Украины, что мы никогда больше не допустим безнаказанности относительно россиян, которые осуществили преступления, относительно убийц и насильников. Мы будем преследовать их международным трибуналом и предоставим свой персонал для расследования этих дел", – сказала Бербок.

Министр отметила, что говорила с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой во время визита в Бучу и Ирпень Киевской области.

"Мне стало понятно, насколько важно это расследование со стороны международного сообщества. [Я видела] ужасные картины убитых женщин и мужчин, детей в немецких газетах. Но совсем другое – побыть на месте и увидеть, где наконец-то похоронены эти люди, после того, как много дней они лежали просто на улице", – добавила Бербок.

Она отметила, что Германия поможет Офису генерального прокурора Украины в расследовании, в частности, сексуальных преступлений.

"Деньги есть, их достаточно, но необходимо предоставить также судебно-медицинскую помощь со стороны Германии. Мы будем помогать генеральному прокурору Украины расследовать сексуальные преступления", – сказала Бербок.

По ее словам, Германия будет, в частности, собирать свидетельства, которые могут быть использованы в расследовании, у украинцев – свидетелей преступлений российской армии,  находящихся сейчас в Германии.

Германия также поможет Украине в разминировании городов и сел, чтобы люди могли вернуться домой, добавила Бербок. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Помогать в расследовании российских преступлений в Украине также будут Нидерланды

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе тела 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (там, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

2 мая в полиции Киевской области сообщили, что в регионе были обнаружены восемь массовых захоронений 148 мирных жителей, убитых оккупантами из РФ.

В Киевской полиции отмечали, что всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей.

28 апреля генпрокурор Украины сообщила, что правоохранители разоблачили 10 российских военных, которые причастны к пыткам мирных жителей Бучи Киевской области. Это бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России.

Теги: Германия, убийство, оккупация, Киевская область, расследование, преступление, война России против Украины, трибунал, сексуальное насилие, разминирование, насилие, Ирина Венедиктова, Анналена Бербок, российские оккупанты
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