Германия поможет в расследовании преступлений войск РФ в Украине – Бербок

Бербок (справа) обсудила с Венедиктовой (слева) помощь в расследовании преступлений оккупантов в Украине Фото: EPA

"Никогда снова" означает, что мы стоим на стороне Украины, что мы никогда больше не допустим безнаказанности относительно россиян, которые осуществили преступления, относительно убийц и насильников. Мы будем преследовать их международным трибуналом и предоставим свой персонал для расследования этих дел", – сказала Бербок.

Министр отметила, что говорила с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой во время визита в Бучу и Ирпень Киевской области.

"Мне стало понятно, насколько важно это расследование со стороны международного сообщества. [Я видела] ужасные картины убитых женщин и мужчин, детей в немецких газетах. Но совсем другое – побыть на месте и увидеть, где наконец-то похоронены эти люди, после того, как много дней они лежали просто на улице", – добавила Бербок.

Она отметила, что Германия поможет Офису генерального прокурора Украины в расследовании, в частности, сексуальных преступлений.

"Деньги есть, их достаточно, но необходимо предоставить также судебно-медицинскую помощь со стороны Германии. Мы будем помогать генеральному прокурору Украины расследовать сексуальные преступления", – сказала Бербок.

По ее словам, Германия будет, в частности, собирать свидетельства, которые могут быть использованы в расследовании, у украинцев – свидетелей преступлений российской армии, находящихся сейчас в Германии.

Германия также поможет Украине в разминировании городов и сел, чтобы люди могли вернуться домой, добавила Бербок.

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Помогать в расследовании российских преступлений в Украине также будут Нидерланды.