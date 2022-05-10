Бербок первой из правительства ФРГ после начала войны приехала с визитом в Украину. Глава МИД посетила Бучу

Отмечается, что Бербок стала первым представителем правительства Германии, который совершил визит в Украину после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, совершенного 24 февраля.

Глава МИД посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу под Киевом, в городе после отступления войск РФ были обнаружены сотни тел мирных жителей.

Как видно на фото, в Буче Бербок сопровождали генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а также мэр города Анатолий Федорук.

После поездки в Бучу у Бербок запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Визит главы МИД ФРГ проходит на фоне дискуссий о возможной поездке в Украину канцлера Олафа Шольца, а также президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.