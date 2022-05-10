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Бербок первой из правительства ФРГ после начала войны приехала с визитом в Украину. Глава МИД посетила Бучу

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Бербок посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу
Бербок посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 мая приехала в Украину с рабочим визитом. Об этом сообщило dpa.

Отмечается, что Бербок стала первым представителем правительства Германии, который совершил визит в Украину после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, совершенного 24 февраля.

Глава МИД посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу под Киевом, в городе после отступления войск РФ были обнаружены сотни тел мирных жителей.

Как видно на фото, в Буче Бербок сопровождали генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а также мэр города Анатолий Федорук.

После поездки в Бучу у Бербок запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Визит главы МИД ФРГ проходит на фоне дискуссий о возможной поездке в Украину канцлера Олафа Шольца, а также президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Контекст:

12 апреля газета Bild написала, что 13 апреля в Украину хотел приехать Штайнмайер, но президент Украины Владимир Зеленский не согласовал визит – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.

2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".

5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого СМИ сообщили, что президент Украины пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство, в том числе канцлера, посетить Киев. Официальных подтверждений этому не было. 

6 мая Зеленский заявлял, что пригласил Шольца приехать в Киев 9 мая, но этот визит не состоялся.

Накануне, 8 мая, Украину посетила президент Бундестага Бербель Бас.

Теги: Россия, Киев, Германия, Украина, МИД Украины, правительство, ФРГ, МИД Германии, Дмитрий Кулеба, Буча, война России против Украины, визит, Анатолий Федорук, Ирина Венедиктова, встреча, Офис генпрокурора, мэр, прокурор, Анналена Бербок
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