Бербок первой из правительства ФРГ после начала войны приехала с визитом в Украину. Глава МИД посетила Бучу

Отмечается, что Бербок стала первым представителем правительства Германии, который совершил визит в Украину после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, совершенного 24 февраля.
Глава МИД посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу под Киевом, в городе после отступления войск РФ были обнаружены сотни тел мирных жителей.
Как видно на фото, в Буче Бербок сопровождали генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, а также мэр города Анатолий Федорук.
После поездки в Бучу у Бербок запланирована встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
Визит главы МИД ФРГ проходит на фоне дискуссий о возможной поездке в Украину канцлера Олафа Шольца, а также президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Vater Andrej zeigt Außenministerin Baerbock ein Video von ermordeten Menschen aus seiner Gemeinde in #Butcha. Unfassbare Gräueltaten, von denen die Welt erfahren muss, sagt der Geistliche. #ukraine pic.twitter.com/tdawxbBC34— Katrin Eigendorf (@KEigendorf) May 10, 2022
12 апреля газета Bild написала, что 13 апреля в Украину хотел приехать Штайнмайер, но президент Украины Владимир Зеленский не согласовал визит – якобы по той причине, что в последние годы у Штайнмайера "тесные связи" с Россией. По информации Die Zeit, Штайнмайер несколько раз пытался связаться с Зеленским по телефону, но безуспешно.
2 мая Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит Штайнмайер.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью dpa раскритиковал Шольца из-за его отказа ехать в Украину, отметив, что "строить из себя обиженного" – "не очень по-государственному".
5 мая Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого СМИ сообщили, что президент Украины пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство, в том числе канцлера, посетить Киев. Официальных подтверждений этому не было.
6 мая Зеленский заявлял, что пригласил Шольца приехать в Киев 9 мая, но этот визит не состоялся.
Накануне, 8 мая, Украину посетила президент Бундестага Бербель Бас.