Президент Бундестага Бас прибыла в Киев

Как видно на фото, Бас приехала в Киев на поезде.
"Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и проведет политические переговоры", – написал Брисса.
* #BundestagsPräsidentin @baerbelbas beginnt ihren Besuch in #Kiew. Zum heutigen #8Mai wird sie aller Opfer des #WW2 u. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken u. politische Gespräche führen. #StandWithUkraine * pic.twitter.com/ZDgMR5Qcbx— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
О намерении Бас поехать в Украину по приглашению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука сообщала 5 мая пресс-секретарь главы немецкого парламента в комментарии dpa.
Бас, которая, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, представляет состоящую в коалиции Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), занимает вторую по значимости должность в Германии после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.
5 мая президенты Украины и ФРГ Владимир Зеленский и Штайнмайер провели телефонный разговор, по итогам которого СМИ сообщили, что Зеленский пригласил Штайнмайера и все федеральное правительство, в том числе канцлера, посетить Киев. Официальных подтверждений этому не было.
6 мая Зеленский рассказал, что Шольца пригласили посетить Украину 9 мая – в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.