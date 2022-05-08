Президент Бундестага Бас прибыла в Киев

8 мая Бас почтит в Киеве память жертв Второй мировой войны, отметил Брисса Фото: EPA

Как видно на фото, Бас приехала в Киев на поезде.

"Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и проведет политические переговоры", – написал Брисса.

О намерении Бас поехать в Украину по приглашению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука сообщала 5 мая пресс-секретарь главы немецкого парламента в комментарии dpa.

Бас, которая, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, представляет состоящую в коалиции Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), занимает вторую по значимости должность в Германии после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.