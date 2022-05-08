Президент Бундестага заверила, что ФРГ "всеми силами" поддерживает вступление Украины в ЕС – Шмыгаль

Об этом Шмыгаль сообщил в Facebook.
"Обсудили стратегически важные направления сотрудничества: оружие, санкции, финансы и европейскую перспективу Украины. Поблагодарил Бундестаг за принятое решение о предоставлении Украине тяжелого оружия. Это поможет нашим защитникам защищать украинские и европейские границы. Ведь сегодня война не только в Украине. Гибридными способами Россия также ведет войну в Европе. Благодарен за готовность ускорить отказ от российской нефти и газа", – написал руководитель Кабмина.
В ходе встречи с Бас Шмыгаль призвал Германию и немецкие предприятия присоединяться к восстановлению Украины.
"Мы хотим не просто отстроить разрушенное. Мы хотим изменить нашу страну, реализовать все реформы и быть одной из самых привлекательных стран для жизни на европейском континенте", – отметил глава правительства Украины.
По словам Шмыгаля, Бас в ходе беседы заверила, что Германия "твердо стоит на стороне Украины и всеми силами поддерживает вступление Украины в ЕС".
Бас прибыла в Украину 8 мая с рабочим визитом по приглашению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, сообщала 5 мая пресс-секретарь главы немецкого парламента в комментарии dpa.
Руководитель секретариата Бундестага Энрико Брисса рассказал, что Бас почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и проведет политические переговоры.
Бас, которая, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, представляет состоящую в коалиции Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), занимает вторую по значимости должность в Германии после президента Франка-Вальтера Штайнмайера.