Зеленский и Рютте договорились, что Нидерланды помогут Украине собирать доказательства российских преступлений

Президент отметил, что политики обсудили возможные пути привлечения к ответственности российских преступников и дипломатические вопросы, представляющие общий интерес.

Підтримую постійний діалог з Прем'єр-міністром * @MinPres. Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорили шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців та дипломатичні питання, які становлять спільний інтерес. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2022

Рютте в Twitter рассказал о договоренностях лидеров подробнее.

"Мы направляем в Украину группу судебно-медицинских экспертов для сбора улик для расследования военных преступлений и уголовного преследования", – сообщил он.

Также премьер Нидерландов отметил, что его страна "оценивает возможность присоединиться к Бельгии, Великобритании, Германии, чтобы предоставить больше тяжелого вооружения".

Рютте заверил, что Нидерланды продолжат поддерживать борьбу Украины за защиту демократии и суверенитета в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

The Netherlands is assessing whether it can join with a.o. Germany, Belgium and the UK to supply more heavy weapons. And we’re sending a forensic investigation team to Ukraine to gather evidence for war crime investigations and criminal proceedings. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) May 4, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)