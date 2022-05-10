Сейм Литвы единогласно признал Россию государством-террористом, а ее войну против Украины – геноцидом украинского народа

В принятом документе парламент Литвы констатировал, что российские оккупационные войска совершили массовые военные преступления на территории Украины Фото: Lietuvos Respublikos Seimas / Flickr

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте парламента Литвы.

За соответствующий проект резолюции XIVP-1664 проголосовали 128 депутатов Сейма, отмечает Delfi.

"Со времен царского правления это было по сути автократическое государство, и [президент РФ Владимир] Путин продолжает дело [советского диктатора Иосифа] Сталина. Тогда начался геноцид. А путинская Россия – это просто реинкарнация советской сталинской России – Советского Союза", — сказал, представляя проект резолюции, один из его инициаторов, депутат Сейма Литвы Паулюс Саударгас.

В принятом документе парламент Литвы констатировал, что российские оккупационные войска совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в населенных пунктах Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель (Киевская область) и Мариуполь (Донецкая область).

Сейм Литвы призвал ООН, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, парламенты и правительства иностранных государств признать и преследовать в судебном порядке геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные РФ.

Депутаты Сейма также выступили за создание Специального международного уголовного трибунала для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.

Парламент Литвы считает, что правосудие будет осуществляться только тогда, когда к ответственности будут привлечены руководство России и другие высокопоставленные чиновники, а также непосредственные исполнители.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", – говорится в тексте резолюции, обнародованной на сайте Сейма Литвы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)