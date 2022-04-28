Парламент Канады единогласно признал геноцидом действия РФ в Украине

Об этом сообщается в Twitter официального аккаунта для регулярных обновлений о заседаниях Палаты общин.

By unanimous consent, the #HoC adopted a motion concerning acts of genocide against the Ukrainian people.



The full text of the motion will be available after adjournment later today in the Journals: https://t.co/mLAnITBRs1 — In the Chamber (@HoCChamber) April 27, 2022

Полный текст проголосованного предложения опубликован в журнале на сайте нижней палаты парламента Канады.

В нем отмечается, что решение было принято, учитывая, что "имеются четкие и многочисленные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых против народа Украины вооруженными силами РФ под руководством президента Владимира Путина и других членов российского парламента".

В частности, к преступлениям, совершенным ВС РФ, относятся:

массовые зверства на захваченных и оккупированных украинских территориях;

систематические случаи умышленных убийств мирных жителей Украины и осквернения трупов;

насильственное перемещение украинских детей на территорию России;

пытки и создание жизненных условий, причиняющих тяжкие страдания;

широко распространенные случаи причинения физического вреда, психического вреда и изнасилования.

"Палата признает, что Российская Федерация совершает акты геноцида в отношении украинского народа", – подчеркивается в журнале.

Война России против Украины. Главное (обновляется)