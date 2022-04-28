Парламент Канады единогласно признал геноцидом действия РФ в Украине

Об этом сообщается в Twitter официального аккаунта для регулярных обновлений о заседаниях Палаты общин.
By unanimous consent, the #HoC adopted a motion concerning acts of genocide against the Ukrainian people.— In the Chamber (@HoCChamber) April 27, 2022
The full text of the motion will be available after adjournment later today in the Journals: https://t.co/mLAnITBRs1
Полный текст проголосованного предложения опубликован в журнале на сайте нижней палаты парламента Канады.
В нем отмечается, что решение было принято, учитывая, что "имеются четкие и многочисленные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых против народа Украины вооруженными силами РФ под руководством президента Владимира Путина и других членов российского парламента".
В частности, к преступлениям, совершенным ВС РФ, относятся:
"Палата признает, что Российская Федерация совершает акты геноцида в отношении украинского народа", – подчеркивается в журнале.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.
4 апреля, в ходе поездки в Бучу под Киевом, он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.
После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".
12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.
Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа.
14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.