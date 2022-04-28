ГОРДОН
 
 
МИР

Парламент Канады единогласно признал геноцидом действия РФ в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Палата общин парламента Канады признала, что РФ совершает акты геноцида в отношении украинского народа
Палата общин парламента Канады признала, что РФ совершает акты геноцида в отношении украинского народа
Фото: Parliament of Canada / Facebook

Палата общин (нижняя палата парламента Канады) 27 апреля единогласно признала геноцидом действия российских оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщается в Twitter официального аккаунта для регулярных обновлений о заседаниях Палаты общин.

Полный текст проголосованного предложения опубликован в журнале на сайте нижней палаты парламента Канады.

В нем отмечается, что решение было принято, учитывая, что "имеются четкие и многочисленные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых против народа Украины вооруженными силами РФ под руководством президента Владимира Путина и других членов российского парламента".

В частности, к преступлениям, совершенным ВС РФ, относятся:

  • массовые зверства на захваченных и оккупированных украинских территориях;
  • систематические случаи умышленных убийств мирных жителей Украины и осквернения трупов;
  • насильственное перемещение украинских детей на территорию России;
  • пытки и создание жизненных условий, причиняющих тяжкие страдания;
  • широко распространенные случаи причинения физического вреда, психического вреда и изнасилования.

"Палата признает, что Российская Федерация совершает акты геноцида в отношении украинского народа", – подчеркивается в журнале.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, президент Украины Владимир Зеленский говорил еще 27 февраля.

4 апреля, в ходе поездки в Бучу под Киевом, он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.

После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".

12 апреля Сейм Литвы принял резолюцию, которой призвал признать геноцид украинского народа со стороны России. В тот же день президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом.

Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Теги: Россия, Украина, Канада, убийство, оккупация, изнасилование, агрессия, геноцид, пытки, преступление, парламент, украинцы, война России против Украины, Палата общин, население, Российская Федерация, заседание, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
Кацурин: Россия это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки
Кацурин: Россия – это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки
  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет
  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет
"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко
"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (664869)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (218553)
3
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (46434)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (45007)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (35906)
6
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (28124)
7
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (25226)
8
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (22056)
 
 
 
 