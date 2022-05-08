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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трюдо: Путин несет ответственность за свои отвратительные военные преступления, он увидит, что Украина победит

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Визит Трюдо в Украину не анонсировался
Визит Трюдо в Украину не анонсировался
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Киев 8 мая заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада стоит плечом к плечу с Украиной в ее борьбе с российской агрессией. Об этом проинформировал Офис президента Украины.

Премьер Канады отметил, что Украине будет предоставляться помощь, в том числе финансовая и гуманитарная, а также оборонная: противотанковые системы, оборудование для спутниковой связи и тому подобное.

"Мы будем предоставлять все, что необходимо", – подчеркнул Трюдо.

Он рассказал о своем сегодняшнем визите в Ирпень Киевской области, где российские оккупанты убивали мирных жителей.

"Очевидно, что [президент РФ] Владимир Путин несет ответственность за свои отвратительные военные преступления, и Канада будет продолжать поддерживать Украину в этой войне с Россией. Мы будем стоять плечом к плечу с вами в этой красивой столице, которая наполнена светом, культурой и историей. Мы будем оставаться рядом с вами на годы, десятилетия и века ради борьбы с тиранией, и Путин и его приспешники увидят, что Украина победит", – заявил Трюдо.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня Трюдо объявил, что Канада на год отменяет пошлины на украинские товары.

Визит премьера Канады в Украину не анонсировался.

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