Канада на год отменяет пошлины на украинские товары – Свириденко

"Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом [Украины] Владимиром Зеленским. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи", – написала она.
Первый вице-премьер Украины рассказала, что 7 мая она обсудила с министром международной торговли Канады Мэри Энджи комплекс мер экономического сотрудничества, которые намерены воплотить две страны.
"В общем для нашего министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив – это амбициозная рабочая программа на этот год", – подчеркнула Свириденко.
27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Евросоюза.
4 мая соглашения по отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле подписали Украина и Великобритания.
Решения связаны с необходимостью поддержки украинской экономики в условиях войны с российским агрессором.