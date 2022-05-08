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Канада на год отменяет пошлины на украинские товары – Свириденко

Канада стала второй страной, отменившей пошлины для украинских товаров
Канада стала второй страной, отменившей пошлины для украинских товаров
Фото: ЕРА

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, сообщил о решении канадских властей отменить пошлины на товары из Украины. Об этом 8 мая сообщила в Facebook первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом [Украины] Владимиром Зеленским. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи", – написала она.

Первый вице-премьер Украины рассказала, что 7 мая она обсудила с министром международной торговли Канады Мэри Энджи комплекс мер экономического сотрудничества, которые намерены воплотить две страны.

"В общем для нашего министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив – это амбициозная рабочая программа на этот год", – подчеркнула Свириденко.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/7299835433420439

Контекст:

27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Евросоюза.

4 мая соглашения по отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле подписали Украина и Великобритания.

Решения связаны с необходимостью поддержки украинской экономики в условиях войны с российским агрессором.

Теги: Канада, пошлины, торговля, Джастин Трюдо, визит, премьер-министр, Юлия Свириденко
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