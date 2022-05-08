Канада на год отменяет пошлины на украинские товары – Свириденко

"Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары. Об этом объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом [Украины] Владимиром Зеленским. Это хорошее продолжение инициативы ЕС и Британии, что подтверждает заинтересованность развитых государств вовлекать украинскую экономику в собственные промышленные и торговые цепи", – написала она.

Первый вице-премьер Украины рассказала, что 7 мая она обсудила с министром международной торговли Канады Мэри Энджи комплекс мер экономического сотрудничества, которые намерены воплотить две страны.

"В общем для нашего министерства и посла в Канаде Юлии Ковалив – это амбициозная рабочая программа на этот год", – подчеркнула Свириденко.