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"Укрметаллургпром" попросил Зеленского инициировать отмену в США импортной пошлины на металлопродукцию из Украины

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В прошлом году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, в то время как еще в 2020 году занимала 11-е место
В прошлом году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, в то время как еще в 2020 году занимала 11-е место
Фото: depositphotos.com

Кабмин Украины должен инициировать переговоры с правительством США об отмене 25% пошлины при импорте украинской металлопродукции на американский рынок. Об этом объединение предприятий "Укрметаллургпром" заявило в письме, адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает UAprom.

Копии письма промышленники направили также в адрес Кабинета Министров и временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

Портал отмечает, что это обращение появилось после заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о вероятности предоставления Украине экономической поддержки на фоне концентрации российских войск возле украинской границы. 

Авторы письма сообщили, что в прошлом году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, в то время как еще в 2020 году занимала 11-е место.

"Одна из главных причин – заградительные пошлины на украинскую металлопродукцию, действующие во многих странах мира, в том числе в США", – цитирует UAprom письмо "Укрметаллургпрома".

По данным объединения предприятий, несколько государств уже добились исключения из-под действия этой пошлины, и почти 80% от всего импорта стали в США отгружалось без применения пошлины.

"Украина является стратегическим партнером США и имеет несколько исключительных обстоятельств – агрессия России, оккупация Донбасса и аннексия Крыма, что приводит к сложной экономической ситуации. Поэтому официальный Киев может рассчитывать на положительное решение Вашингтона по вопросу отмены стальной пошлины", – считают в "Укрметаллургпроме".

Доля украинской продукции в структуре стального импорта в США составляет менее 1% и поэтому не может быть угрозой нацбезопасности США, а горно-металлургический комплекс Украины в случае получения доступа к американскому рынку может стать фактором стабилизации экономической ситуации в стране, отметили авторы обращения. Металлургия генерирует более 35 млрд грн налогов, а экспорт металлургической продукции обеспечивает почти треть валютных поступлений, добавили они.

"Поэтому вполне очевидно, что сейчас, после обнародования намерений США оказать Украине экономическую поддержку, правительство Украины может обратиться в Вашингтон по поводу исключения Украины из-под действия 25% пошлины с заменой ее на тарифную квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США", – убеждены в "Укрметаллургпроме".

Контекст:

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза в 2018 году, во время президентства Дональда Трампа, в ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров.

Кроме того, ЕС провел свое защитное расследование и в результате ввел квоты на импорт стали, в том числе из Украины.

31 октября 2021 года Соединенные Штаты Америки и Европейский союз сообщили об урегулировании спора о пошлинах на сталь. В рамках соглашения США заменят существующую пошлину на европейскую металлопродукцию в размере 25% на квоты. Стороны договорились, что "исторически сложившиеся" объемы стали из ЕС на американский рынок будут ввозиться беспошлинно. ЕС в ответ снизит свои тарифы.

Эта договоренность США и ЕС об отмене пошлин дает шанс и Украине на такое решение, заявляла министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Теги: США, пошлины, металлургия, сталь, Владимир Зеленский, Кристина Квин, Укрметаллургпром
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