"Укрметаллургпром" попросил Зеленского инициировать отмену в США импортной пошлины на металлопродукцию из Украины

В прошлом году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, в то время как еще в 2020 году занимала 11-е место Фото: depositphotos.com

Копии письма промышленники направили также в адрес Кабинета Министров и временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин.

Портал отмечает, что это обращение появилось после заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена о вероятности предоставления Украине экономической поддержки на фоне концентрации российских войск возле украинской границы.

Авторы письма сообщили, что в прошлом году Украина опустилась на 14-е место в мировом рейтинге производителей стали, в то время как еще в 2020 году занимала 11-е место.

"Одна из главных причин – заградительные пошлины на украинскую металлопродукцию, действующие во многих странах мира, в том числе в США", – цитирует UAprom письмо "Укрметаллургпрома".

По данным объединения предприятий, несколько государств уже добились исключения из-под действия этой пошлины, и почти 80% от всего импорта стали в США отгружалось без применения пошлины.

"Украина является стратегическим партнером США и имеет несколько исключительных обстоятельств – агрессия России, оккупация Донбасса и аннексия Крыма, что приводит к сложной экономической ситуации. Поэтому официальный Киев может рассчитывать на положительное решение Вашингтона по вопросу отмены стальной пошлины", – считают в "Укрметаллургпроме".

Доля украинской продукции в структуре стального импорта в США составляет менее 1% и поэтому не может быть угрозой нацбезопасности США, а горно-металлургический комплекс Украины в случае получения доступа к американскому рынку может стать фактором стабилизации экономической ситуации в стране, отметили авторы обращения. Металлургия генерирует более 35 млрд грн налогов, а экспорт металлургической продукции обеспечивает почти треть валютных поступлений, добавили они.

"Поэтому вполне очевидно, что сейчас, после обнародования намерений США оказать Украине экономическую поддержку, правительство Украины может обратиться в Вашингтон по поводу исключения Украины из-под действия 25% пошлины с заменой ее на тарифную квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США", – убеждены в "Укрметаллургпроме".