Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты

Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

Благодаря отмене ввозных пошлин и тарифных квот украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, в первую очередь, о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и так далее. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

"Таким образом, это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины", – считают в Минэкономики.