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Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты

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Подписанное соглашение поможет украинскому бизнесу увеличить экспорт товаров в Великобританию
Подписанное соглашение поможет украинскому бизнесу увеличить экспорт товаров в Великобританию
Фото: depositphotos.com

Украина и Великобритания 4 мая подписали соглашения по отмене ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

Благодаря отмене ввозных пошлин и тарифных квот украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, в первую очередь, о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и так далее. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.

"Таким образом, это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины", – считают в Минэкономики.

Контекст:

В 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос почти на 57% и составил $2,2 млрд. Причем, особенно активизировался экспорт (+62%), достигший объема более чем в $1 млрд.

27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Европейского союза.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, экономика, Министерство экономики, экспорт, пошлины, торговля, квоты, соглашение
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