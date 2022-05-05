Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты

Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.
Благодаря отмене ввозных пошлин и тарифных квот украинский бизнес в перспективе сможет увеличить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, в первую очередь, о муке, зерне, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и так далее. Именно эти товары Украина традиционно экспортирует в Великобританию.
"Таким образом, это будет не только способствовать развитию украинского производства, но и увеличит поступление валютной выручки, укрепит экономику Украины", – считают в Минэкономики.
В 2021 году товарооборот между Украиной и Великобританией вырос почти на 57% и составил $2,2 млрд. Причем, особенно активизировался экспорт (+62%), достигший объема более чем в $1 млрд.
27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год ввозные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского союза. Предложение Еврокомиссии теперь должны рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Европейского союза.