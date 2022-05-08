"Был в шоке". Трюдо посетил освобожденный от оккупантов Ирпень под Киевом – мэр города

Трюдо приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с городом российские оккупанты, отметил Маркушин Фото: Олександр Маркушин / Facebook

"Имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", – написал Маркушин.

Он выразил надежду на поддержку Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене.

"С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", – отметил Маркушин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал в эфире CBC News, что был бы очень рад принять Трюдо в Украине. Соответствующее видео Шмыгаль опубликовал 7 мая в Telegram.

8 мая Украину посетила также президент Бундестага Бербель Бас, в Киеве она провела встречу со Шмыгалем.

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