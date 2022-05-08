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"Был в шоке". Трюдо посетил освобожденный от оккупантов Ирпень под Киевом – мэр города

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Трюдо приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с городом российские оккупанты, отметил Маркушин
Трюдо приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с городом российские оккупанты, отметил Маркушин
Фото: Олександр Маркушин / Facebook

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 8 мая приехал с визитом в Украину, он посетил Ирпень под Киевом. Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы воочию увидеть весь тот ужас, который совершили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был в шоке. Ведь он увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпенчан, которые еще недавно радовались жизни и имели свои планы на будущее", – написал Маркушин.

Он выразил надежду на поддержку Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене.

"С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится в ближайшее время", – отметил Маркушин.

https://www.facebook.com/markushinoleksa/posts/424746926317053

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал в эфире CBC News, что был бы очень рад принять Трюдо в Украине. Соответствующее видео Шмыгаль опубликовал 7 мая в Telegram.

8 мая Украину посетила также президент Бундестага Бербель Бас, в Киеве она провела встречу со Шмыгалем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов.

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры (115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены) – 71% от территории города, подчеркнуло в Facebook местное информационное агентство ITV. В частности, оккупанты обстреляли четыре учебных заведения и три учреждения здравоохранения.

На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд. Об этом 19 апреля сообщил глава инвестиционного совета Ирпеня, экс-мэр города Владимир Карплюк.

Теги: Россия, Украина, Канада, инвестиции, диаспора, оккупация, Ирпень, война России против Украины, Джастин Трюдо, визит, премьер-министр, встреча, российские военные, мэр, российские оккупанты, Александр Маркушин
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