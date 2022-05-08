ГОРДОН
 
 
МИР

Байден и Трюдо договорились продолжать оказывать помощь Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трюдо и Байден провели разговор 6 мая
Трюдо и Байден провели разговор 6 мая
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 6 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, среди тем беседы была война РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера подчеркнули свое обязательство продолжать привлекать Россию к ответственности за ее жестокие действия в Украине и рассмотрели свои текущие усилия по оказанию помощи в области безопасности правительству Украины, а также экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, пострадавших от насилия. Президент высоко оценил тесное партнерство Канады на протяжении всего этого кризиса и лидерство во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Трюдо проинформировали, что лидеры обсудили "дальнейшие шаги, которые Канада и США могут предпринять для поддержки правительства и народа Украины".

"Премьер-министр и президент высоко оценили непоколебимое мужество украинского народа перед лицом российской агрессии. Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать оказывать Украине экономическую, гуманитарную поддержку и поддержку в области безопасности", – говорится в пресс-релизе.

Лидеры также выразили обеспокоенность более широкими, глобальными последствиями войны, включая влияние на энергетическую и продовольственную безопасность.

"Они также разделили свою обеспокоенность большим числом внутренне перемещенных лиц и беженцев, которое продолжает расти, и договорились удвоить усилия по поддержке уязвимых слоев населения", – сообщили в пресс-службе Трюдо.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам 3 мая Байден говорил, что США уже предоставили Украине военной помощи на $3 млрд

28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

Теги: США, Канада, Джо Байден, военная помощь, война России против Украины, Джастин Трюдо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
Представитель Финляндии на "Евровидении 2022", группа The Rasmus перепела конкурсную песню Kalush Orchestra
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Закрытых животных безумное количество. Вы не представляете". Суровцев рассказал, как приходилось взламывать двери ради спасения котов
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (99582)
2
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (75642)
3
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (49503)
4
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (32160)
5
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (31851)
6
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда в РФ речь зашла о национализации имущества певцов (24529)
7
"Пока Киркоров этого не делает". Пропагандистка Симоньян рассказала, после чего продолжит скандал с Киркоровым (17334)
8
В пожаре погиб автор песни "А без Подола Киев невозможен" Духовный (16569)
 
 
 
 