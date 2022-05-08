Байден и Трюдо договорились продолжать оказывать помощь Украине

"Оба лидера подчеркнули свое обязательство продолжать привлекать Россию к ответственности за ее жестокие действия в Украине и рассмотрели свои текущие усилия по оказанию помощи в области безопасности правительству Украины, а также экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, пострадавших от насилия. Президент высоко оценил тесное партнерство Канады на протяжении всего этого кризиса и лидерство во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Трюдо проинформировали, что лидеры обсудили "дальнейшие шаги, которые Канада и США могут предпринять для поддержки правительства и народа Украины".

"Премьер-министр и президент высоко оценили непоколебимое мужество украинского народа перед лицом российской агрессии. Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать оказывать Украине экономическую, гуманитарную поддержку и поддержку в области безопасности", – говорится в пресс-релизе.

Лидеры также выразили обеспокоенность более широкими, глобальными последствиями войны, включая влияние на энергетическую и продовольственную безопасность.

"Они также разделили свою обеспокоенность большим числом внутренне перемещенных лиц и беженцев, которое продолжает расти, и договорились удвоить усилия по поддержке уязвимых слоев населения", – сообщили в пресс-службе Трюдо.

Война России против Украины. Главное (обновляется)