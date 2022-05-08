Байден и Трюдо договорились продолжать оказывать помощь Украине

"Оба лидера подчеркнули свое обязательство продолжать привлекать Россию к ответственности за ее жестокие действия в Украине и рассмотрели свои текущие усилия по оказанию помощи в области безопасности правительству Украины, а также экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, пострадавших от насилия. Президент высоко оценил тесное партнерство Канады на протяжении всего этого кризиса и лидерство во введении всеобъемлющих санкций и ограничений в отношении России", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Трюдо проинформировали, что лидеры обсудили "дальнейшие шаги, которые Канада и США могут предпринять для поддержки правительства и народа Украины".
"Премьер-министр и президент высоко оценили непоколебимое мужество украинского народа перед лицом российской агрессии. Они подтвердили свою решительную поддержку президента Украины Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать оказывать Украине экономическую, гуманитарную поддержку и поддержку в области безопасности", – говорится в пресс-релизе.
Лидеры также выразили обеспокоенность более широкими, глобальными последствиями войны, включая влияние на энергетическую и продовольственную безопасность.
"Они также разделили свою обеспокоенность большим числом внутренне перемещенных лиц и беженцев, которое продолжает расти, и договорились удвоить усилия по поддержке уязвимых слоев населения", – сообщили в пресс-службе Трюдо.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Вместе за два месяца полномасштабного вторжения РФ союзники Киева выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам 3 мая Байден говорил, что США уже предоставили Украине военной помощи на $3 млрд.
28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.