Зеленский считает, что визит Байдена в Украину стал бы важным сигналом

"Это важно. Я думаю, это очень важно. По нашему мнению, мнению нашего общества, президент Байден – это президент самой большой демократической цивилизации. Еще это наши стратегические партнеры. Это был бы мощный сигнал", – сказал Зеленский.
Президент считает, что такой визит был бы выгоден и самому Байдену.
"Я думаю, это было бы также очень хорошо для него [Байдена]. Потому что США поддерживают нас, он – президент страны, которая поддерживает нас. Я думаю, что было бы хорошо для него быть здесь. Если это возможно, я не знаю", – сказал Зеленский.
Байден говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала вторжения России Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта –спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).
1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
9 апреля посетил Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии – Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.