Зеленский считает, что визит Байдена в Украину стал бы важным сигналом

"Это важно. Я думаю, это очень важно. По нашему мнению, мнению нашего общества, президент Байден – это президент самой большой демократической цивилизации. Еще это наши стратегические партнеры. Это был бы мощный сигнал", – сказал Зеленский.

Президент считает, что такой визит был бы выгоден и самому Байдену.

"Я думаю, это было бы также очень хорошо для него [Байдена]. Потому что США поддерживают нас, он – президент страны, которая поддерживает нас. Я думаю, что было бы хорошо для него быть здесь. Если это возможно, я не знаю", – сказал Зеленский.

Байден говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.

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