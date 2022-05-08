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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский считает, что визит Байдена в Украину стал бы важным сигналом

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Байден говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля
Байден говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля
Фото: EPA

Визит президента США Джо Байдена в Украину был бы важным сигналом, американскому лидеру нужно увидеть последствия российского вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, фрагмент которого был опубликован 7 мая.

"Это важно. Я думаю, это очень важно. По нашему мнению, мнению нашего общества, президент Байден – это президент самой большой демократической цивилизации. Еще это наши стратегические партнеры. Это был бы мощный сигнал", – сказал Зеленский.

Президент считает, что такой визит был бы выгоден и самому Байдену.

"Я думаю, это было бы также очень хорошо для него [Байдена]. Потому что США поддерживают нас, он – президент страны, которая поддерживает нас. Я думаю, что было бы хорошо для него быть здесь. Если это возможно, я не знаю", – сказал Зеленский.

Байден говорил о готовности посетить Украину еще 14 апреля. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока планов подготовки поездки президента США в Украину нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала вторжения России Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта –спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).

1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

9 апреля посетил Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии – Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, война, Владимир Зеленский, война России против Украины
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