Байден: Мы должны лишить Россию доступа к полупроводникам, необходимым для производства оружия

Байден: Полупроводники играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы Россия не имела доступа к этим технологиям Фото: EPA

"Я повторяю и повторяю: США могут производить свои полупроводники. Мы провели значительную модернизацию, но перестали инвестировать в себя. И это значит, что мы хотим вернуть в игру и стать основным производителем полупроводников", – сказал Байден.

Он добавил, что "компьютерные чипы питают значительную часть современной жизни".

"Это наши телефоны, наши технологии. [Полупроводники] играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы Россия не имела доступа к этим полупроводниковым технологиям", – отметил президент США.