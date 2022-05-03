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Байден: Мы должны лишить Россию доступа к полупроводникам, необходимым для производства оружия

Байден: Полупроводники играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы Россия не имела доступа к этим технологиям
Байден: Полупроводники играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы Россия не имела доступа к этим технологиям
Фото: EPA

Соединенные Штаты должна стать основным производителем полупроводников и лишить Россию доступа к этим технологиям. Об этом президент США Джо Байден заявил 3 мая во время визита на завод Lockheed Martin в Алабаме, где, среди прочего, производятся поставляемые Украине переносные ракетные комплексы Javelin. Трансляцию выступления выступления вел "Голос Америки".

"Я повторяю и повторяю: США могут производить свои полупроводники. Мы провели значительную модернизацию, но перестали инвестировать в себя. И это значит, что мы хотим вернуть в игру и стать основным производителем полупроводников", – сказал Байден.

Он добавил, что "компьютерные чипы питают значительную часть современной жизни".

"Это наши телефоны, наши технологии. [Полупроводники] играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы Россия не имела доступа к этим полупроводниковым технологиям", – отметил президент США. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину военную помощь Киеву предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. За два месяца союзники выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, заявлял глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

Также западные страны ввели против России несколько пакетов санкций, а также начали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, технологии, российская агрессия, война России против Украины
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