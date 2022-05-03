Байден: Мы должны лишить Россию доступа к полупроводникам, необходимым для производства оружия

"Я повторяю и повторяю: США могут производить свои полупроводники. Мы провели значительную модернизацию, но перестали инвестировать в себя. И это значит, что мы хотим вернуть в игру и стать основным производителем полупроводников", – сказал Байден.
Он добавил, что "компьютерные чипы питают значительную часть современной жизни".
"Это наши телефоны, наши технологии. [Полупроводники] играют важную роль в оборонном производстве. И необходимо, чтобы Россия не имела доступа к этим полупроводниковым технологиям", – отметил президент США.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину военную помощь Киеву предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. За два месяца союзники выделили на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, заявлял глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
Также западные страны ввели против России несколько пакетов санкций, а также начали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.