Байден: Мы создали путь, по которому украинские беженцы могут попасть в Штаты из Европы напрямую, не проходя южную границу США

Байдена спросили, что бы он хотел сказать украинским беженцам, которые ожидают пересечения границы с США на юго-западной границе страны. "Голос Америки" сообщал в начале апреля, что поток украинских беженцев в США через Мексику увеличился и в лагере около города Тихуана пересечения границы ждут около 600 человек. Процесс прохождения границы занимает около суток, рассказывали журналистам правозащитники.

Байден сказал, что необходимости ехать через южную границу больше нет.

"Мы создали прямой путь, по которому они [украинские беженцы] могут попасть из Европы, из Украины, прямо в Соединенные Штаты, не проходя через южную границу. В то же время на южной границе мы пытаемся работать и убедиться, что они – это упорядоченный процесс – смогут въехать. Но чтобы вы знали, мы сказали, что нет необходимости ехать на южную границу; летите прямо в Соединенные Штаты. Мы создали механизм, благодаря которому они могут приехать напрямую с визой", – добавил он.