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Байден: Мы создали путь, по которому украинские беженцы могут попасть в Штаты из Европы напрямую, не проходя южную границу США

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Байден: Нет необходимости ехать на южную границу; летите прямо в Соединенные Штаты
Байден: Нет необходимости ехать на южную границу; летите прямо в Соединенные Штаты
Фото: ЕРА

В США создали механизм, благодаря которому беженцам из Украины не нужно пересекать южную границу США. Об этом президент страны Джо Байден рассказал 28 апреля в ходе общения с журналистами в Вашингтоне, расшифровку приводит сайт Белого дома.

Байдена спросили, что бы он хотел сказать украинским беженцам, которые ожидают пересечения границы с США на юго-западной границе страны. "Голос Америки" сообщал в начале апреля, что поток украинских беженцев в США через Мексику увеличился и в лагере около города Тихуана пересечения границы ждут около 600 человек. Процесс прохождения границы занимает около суток, рассказывали журналистам правозащитники.

Байден сказал, что необходимости ехать через южную границу больше нет.

"Мы создали прямой путь, по которому они [украинские беженцы] могут попасть из Европы, из Украины, прямо в Соединенные Штаты, не проходя через южную границу. В то же время на южной границе мы пытаемся работать и убедиться, что они – это упорядоченный процесс – смогут въехать. Но чтобы вы знали, мы сказали, что нет необходимости ехать на южную границу; летите прямо в Соединенные Штаты. Мы создали механизм, благодаря которому они могут приехать напрямую с визой", – добавил он.

Контекст:

Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), с 24 февраля Украину покинули почти 5,3 млн человек. Большинство из них – почти 3 млн человек – приняла Польша. Информации о количестве граждан Украины, которые въехали в США, пока нет. "Голосу Америки" сказали, что эта цифра относительно небольшая в сравнении с количеством беженцев, которые приняли страны Европы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Джо Байден, Мексика, граница, беженцы, украинцы, лагерь
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