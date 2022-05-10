Омбудсмен Денисова: Российский солдат не останавливается – насилует всех. Мужчин, пожилых, девочек и мальчиков, целые семьи

"Сексуальное насилие запрещено международным законодательством, потому что оно приводит к геноциду нации. Сексуальное насилие – это оружие российской армии. Они насилуют наших детей и женщин до тех пор, пока те либо не смогут, либо не захотят родить. Когда насилуют детей или когда увозят детей в Россию и там отдают под усыновление гражданам РФ – это тоже геноцид", – подчеркнула Денисова.

Он отметила, что случаев сексуального насилия "бесконечное множество".

"Российский солдат не останавливается. Ему все равно. Он насилует всех. Это и мужчины, и пожилые люди, и совсем девочки, и мальчики, и женщины, и целые семьи. 17-летняя девушка сейчас получает психологическую поддержку: подвал, там она, мама и ее 15-летняя сестра. Орки три дня насиловали у нее на глазах мать, потом приступили к ее младшей сестре. Насиловали так жестоко, избивали, что они умерли. А этой девушке сказали: "Мы тебя не тронем, потому что ты урод, будешь рассказывать всем, как будет с каждой такой же". Четыре дня она провела с телами убитых мамы и сестры. Есть девочка 11 лет. Она не хочет жить, потому что считает себя виноватой в гибели мамы, так как не послушала ее и вышла на улицу. Или когда 14-летнюю девушку пять солдат изнасиловали – она забеременела. А теперь врачи говорят – аборт делать нельзя, она не сможет больше иметь детей. Проблема в том, что у нас будет теперь много таких беременных подростков после насилия", – сказала Денисова.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube