Бульвар Шоубиз
 
29 апреля, 2022
 
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"Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов

 
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Ефросинина: На каждого заводится свое дело. У нас есть спутниковые данные, цифровые. Эти ублюдки не представляют, насколько много информации есть о каждом
Ефросинина: На каждого заводится свое дело. У нас есть спутниковые данные, цифровые. Эти ублюдки не представляют, насколько много информации есть о каждом
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая и волонтер Маша Ефросинина, которая до войны занималась проблемой предотвращения домашнего насилия, 29 апреля в эфире канала "Украина" рассказала, что теперь благодаря своим прежним связям и контактам помогает украинским женщинам, детям и подросткам, которые стали жертвами полового насилия со стороны российских оккупантов.

"Когда началась война и появились первые сообщения, что женщин насилуют, вся моя команда, все мои связи, партнеры, с которыми я работала с этой проблемой в мирной жизни, трансформировались и сосредоточились на этой теме", – рассказала ведущая. 

Она подчеркнула, что каждый оккупант, который совершил половое насилие над мирными жителями, будет наказан.

"На каждого заводится свое дело. У нас есть спутниковые данные, цифровые. Эти ублюдки не представляют, насколько много информации есть о каждом. Но нам нужны свидетельства самих женщин, детей и подростков", – заявила она. 

Ефросинина отметила, что украинцы, ставшие жертвами полового насилия со стороны российских оккупантов, пока избегают говорить об этом.

"Они настолько травмированы, настолько убиты ментально, что для того, чтобы они пошли на контакт, мы подключаем сумасшедшее количество психологов. Большинство дел идет очень медленно, большинство людей находятся в больницах и просто не открывают рот. Им предоставляют медицинскую помощь, потому что там страшные вещи с девушками происходили",  сказала она.

Ефросинина призналась, что близкие этих людей сейчас не верят, что им помогут, а насильников накажут. 

"Они не верят, что их найдут. Они молятся только о том, чтобы их наша армия уничтожила на нашей земле", – сказала она. 

Описывая состояние жертв, Ефросинина подчеркнула, что "люди внутри умерли". 

"А о детях вообще страшно говорить. Они молчат. Лежат на кроватях – кто-то в телефоны смотрит, кто-то в стену и молчит. Просто молчит", – заявила ведущая. 

Она отметила, что в Украине на данный момент не существует программ реабилитации после насилия во время военных действий.

"Но мы привлекаем американских специалистов. Честно скажу, они заявляют, что с такими зверствами не сталкивались. Они не сталкивались с тем, что делают эти твари с нашими девушками и детьми. Они сжигали все, начиная с половых органов, то есть обливали бензином и выжигали снизу у женщин", – объяснила Ефросинина. 

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. Зеленский среди пострадавших от таких действий оккупантов называл даже младенца. Он обещал, что Украина установит личности этих российских оккупантов.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.

Теги: война России против Украины, Маша Ефросинина
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