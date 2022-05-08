Мэр Ирпеня о российской оккупации: Три недели по людям ездил танк, приходилось лопатой отскребать тела

"Когда мы полностью освободили Ирпень, то видели эти преступления. Мы видели людей, которых расстреляли. По ним ездили танки. Три недели по людям ездил танк. И извините за подробности, но приходилось лопатой отскребать тела. Это была женщина и двое мужчин", – сказал он.

По словам мэра, поскольку он воевал и не был на оккупированных территориях (Ирпень был захвачен на 30%), своими глазами он расстрелов не видел.

"Люди рассказывали, как оккупанты заезжали во двор и, если им что-то не нравилось, могли расстрелять. Женщин с детьми отделяли от мужчин. Последних забирали на обмен пленными. Также погиб ребенок с мамой. Их расстреляли во время эвакуации на автомобиле", – объяснил Маркушин.

Он рассказал, что "оккупанты обстреливали автобусы, частный сектор, многоэтажные дома, школы, садики, уничтожили Дом культуры, стадион, больницу, амбулатории".

"Там не было военных. Потому это действительно военные преступления", – подчеркнул Маркушин.

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