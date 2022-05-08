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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Ирпеня о российской оккупации: Три недели по людям ездил танк, приходилось лопатой отскребать тела

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Ирпень освободили в конце марта
Ирпень освободили в конце марта
Фото: ЕРА

Во время оккупации Ирпеня Киевской области российские войска расстреливали мирных жителей и ездили по погибшим бронетехникой. Об этом мэр города Александр Маркушин сообщил в опубликованном 6 мая интервью "24 каналу",

"Когда мы полностью освободили Ирпень, то видели эти преступления. Мы видели людей, которых расстреляли. По ним ездили танки. Три недели по людям ездил танк. И извините за подробности, но приходилось лопатой отскребать тела. Это была женщина и двое мужчин", – сказал он.

По словам мэра, поскольку он воевал и не был на оккупированных территориях (Ирпень был захвачен на 30%), своими глазами он расстрелов не видел.

"Люди рассказывали, как оккупанты заезжали во двор и, если им что-то не нравилось, могли расстрелять. Женщин с детьми отделяли от мужчин. Последних забирали на обмен пленными. Также погиб ребенок с мамой. Их расстреляли во время эвакуации на автомобиле", – объяснил Маркушин.

Он рассказал, что "оккупанты обстреливали автобусы, частный сектор, многоэтажные дома, школы, садики, уничтожили Дом культуры, стадион, больницу, амбулатории".

"Там не было военных. Потому это действительно военные преступления", – подчеркнул Маркушин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

3 мая генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что в Ирпене найдено 290 тел погибших во время оккупации мирных жителей. 55 "человеческих останков" идентифицированы не были.

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры. На восстановление жилого фонда Ирпеня, а также инфраструктуры города понадобится около $1 млрд.

Теги: война, оккупация, танки, бронетехника, Ирпень, преступление, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, женщины, погибшие, российские военные, мэр, российские оккупанты, Александр Маркушин
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